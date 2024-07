Beyond Good & Evil 2 est l'une des plus grandes arlésiennes du jeu vidéo. Un terme qui n'est pas volé dans la mesure où le jeu a été officialisé il y a 16 ans. Et depuis toutes ces années, on a eu que quelques rares présentations. On ne sait pas si le projet ressemble encore à ce que l'on avait pu voir, mais ce qui est évident, c'est que le développement est extrêmement compliqué. Plusieurs personnes importantes à la tête de cette suite sont parties d'elles-mêmes ou ont été écartées. Une enquête a même été diligentée pour faire la lumière sur des conditions de travail très difficiles.

Beyond Good & Evil 2 existe à travers le remaster de BGE

Après toutes les mauvaises nouvelles autour de Beyond Good & Evil 2, le compte officiel du jeu a voulu rassurer les joueuses et joueurs. « Oui, Beyond Good & Evil 2 est toujours en développement. Et nous avons hâte que vous découvriez le passé de Jade dans l'édition anniversaire du premier opus ! » a t-on pu lire sur X le 24 juin dernier. Pas d'annulation donc... mais toujours pas de bande annonce ou d'informations réelles à l'horizon non plus. Hors, d'après l'insider Tom Henderson, Ubisoft aurait un trailer prêt depuis un an. Ce qui interroge sur l'état actuel du titre. Si vous n'en pouvez plus d'attendre cette suite, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition a de quoi vous faire patienter un peu.

Ce nouveau remaster PS5, PS4, Xbox Series X|S et Nintendo Switch contient des easter eggs sur Beyond Good & Evil 2. Attention spoiler !!! Cette édition 20ème anniversaire du classique d'Ubisoft permet de découvrir le passé de Jade, l'héroïne de la licence, à travers des collectibles et une chasse aux trésors. Une fois ces objets obtenus, on peut visionner des cinématiques assez figées avec des dessins de Jade petite, avec certains membres des pirates de l'espace comme le singe Knox.

Une révélation pour enrichir le lore

Mais la plus grosse révélation de Beyond Good & Evil 2 intervient dans la cinématique qui est jouée après la chasse aux trésors. On apprend que Dakini, une pirate légendaire et capitaine du Gada, est la mère de Jade. On la voit même par le biais d'un hologramme en train d'adresser un message à sa fille, lui expliquant qu'ils ont été contraints de se séparer. D'où le fait que Jade ait été récupérée par son fidèle allié et ange-gardien Pey'j. Ce n'est pas le nirvana, mais au moins, on a du concret sur Beyond Good & Evil 2. À quand la suite ? Bonne question !