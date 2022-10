A défaut d’une sortie, Beyond Good & Evil 2 aura au moins déjà un record dans sa besace : celui du jeu au plus long développement de l’histoire de l'industrie.

On l’attendait à l’Ubisoft Forward, en vain. L’arlésienne Beyond Good & Evil 2 refait aujourd’hui parler d’elle, mais pas comme les fans espéraient. Elle détient officiellement l’un des records les plus tristes du jeu vidéo.

Beyond Good & Evil 2 détrône Duke Nukem Forever

Beyond Good & Evil 2 a été teasé pour la première fois il y a 14 ans. Il est ainsi devenu le jeu vidéo ayant connu la plus longue période de développement de l'industrie. Un triste record, qui lui permet de détrôner le bien nommé et tristement célèbre Duke Nukem Forever. Le titre de Gearbox avait en effet été annoncé en 1997 pour ne sortir qu’en 2011. 5156 jours d’attente pour les fans qui ont conduit à un titre complètement raté.

Depuis la première annonce de l'arlésienne d'Ubisoft, trois générations de consoles se sont succédé. C’est autant d’évolutions technologiques à appréhender au sein des équipes, le tout couplé à des accusations de conditions de travail toxiques. Depuis le départ de Michel Ancel en 2020, le développement de Beyond Good & Evil 2 serait enfin sur la bonne voie. Espérons que l’arrivée de Sarah Arellano et d’autres talents permettent enfin à Ubisoft de venir à bout des problématiques créatives. Une chose est certaine, le jeu n'est pas mort et a même été jouable. On lui souhaite en tout cas un meilleur destin que Duke Nukem Forever ou encore FF15 qui ont déçu un grand nombre de joueurs.