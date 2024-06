Dans les limbes depuis plusieurs années, il se pourrait finalement que Beyond Good & Evil 2 revienne d'entre les morts et ait droit à une annonce surprise bientôt.

C'est en tout cas ce qu'avancent certaines rumeurs, colportées par un Tom Henderson généralement bien informé s'agissant des productions d'Ubisoft. Qu'il s'agisse du premier jeu ou de Beyond Good & Evil 2, le géant français pourrait nous réserver une petite surprise incessamment sous peu.

Beyond Good & Evil 2 bientôt ressuscité ?

L'année dernière, Beyond Good & Evil premier du nom fêtait ses 20 ans. D'après Tom Henderson, une édition pour célébrer cet anniversaire charnière aurait dû sortir depuis des mois. En attendant, sa suite serait perdue dans le fameux « enfer du développement » chez Ubisoft Montpellier. Pourtant, ce titre annoncé pour la première fois en 2008, puis ramené d'entre les morts en 2017, aurait un trailer prêt à être présenté depuis près d'un an, toujours selon Tom Henderson.

Se pourrait-il donc que, dans la surprise totale, nous ayons droit à une annonce autour de la licence ce soir lors du Ubisoft Forward, dans le cadre du Summer Game Fest 2024 ? L'espoir fait vivre, comme on dit. D'autant que le Xbox Games Showcase a présenté hier, alors que l'on n'y croyait plus, du gameplay de Perfect Dark, un autre jeu que l'on pensait en grande difficulté.

Un retour inattendu (et bienvenu) de Jade et Pey'j ? © Ubisoft

Un Ubisoft Forward à venir mémorable ?

Peut-être alors que 2024 est l'année des miracles, et que Beyond Good & Evil fera un retour remarqué durant la conférence Ubisoft. Il convient toutefois de prendre cette information avec de prudentes pincettes. Qu'il s'agisse d'un quelconque remaster du premier ou une bande-annonce du second, rendez-vous dans quelques heures pour voir si le géant français a vraiment quelque chose à montrer à son sujet.

Nous savons déjà que l'Ubisoft Forward va consacrer beaucoup de temps à Assassin's Creed Shadows et Star Wars Outlaws, deux jeux à venir particulièrement attendus. Il se pourrait qu'un certain Splinter Cell Remake sorte également de l'ombre. Tel pourrait également être le cas s'agissant de Beyond Good & Evil, si vraiment une quelconque annonce autour de la franchise est prête depuis un moment. Verdict ce soir.