Bonne nouvelle, l'annonce que tout le monde attendait pour Beyond Good and Evil a enfin eu lieu. Et cela devrait beaucoup plaire. L'attente n'est plus vraiment très longue

L'attente est enfin terminée pour les fans de Beyond Good and Evi". L'édition du 20e anniversaire de ce jeu emblématique sortira le 25 juin 2024, comme annoncé lors de la présentation du Limited Run Games. Ce remaster très attendu promet une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations graphiques qui sauront ravir les joueurs, tout en honorant l'héritage du jeu original.

Un classique réimaginé pour Beyond Good and Evil

Sorti initialement en 2003 par Ubisoft, Beyond Good and Evil est rapidement devenu un jeu culte malgré des ventes modestes à son lancement. Le jeu suit Jade, une journaliste d'investigation déterminée à dévoiler une conspiration extraterrestre. En 2011, une version HD avait déjà été proposée, mais cette nouvelle édition franchit une étape supplémentaire en offrant une résolution pouvant aller jusqu'à 4K à 60 FPS. Les améliorations graphiques sont au rendez-vous. Accompagnées de nouvelles fonctionnalités comme l'auto-save, la possibilité de passer les cinématiques, et des contrôles améliorés.

En plus des mises à jour techniques, l'édition du 20e anniversaire introduit des contenus inédits. Les joueurs pourront profiter d'un mode Speedrun, d'une galerie spéciale anniversaire et d'une nouvelle chasse au trésor qui explore le passé de Jade. Offrant des récompenses cosmétiques à la clé. Ces ajouts enrichissent l'expérience de jeu. Et permettent aux anciens comme aux nouveaux fans de redécouvrir l'univers de Beyond Good and Evil sous un nouveau jour.

Limited Run Games ne s'est pas arrêté à une simple version numérique. Une édition Collector physique sera également disponible en précommande à partir du 12 juillet. Cette édition spéciale est un véritable trésor pour les collectionneurs et les fans inconditionnels de la franchise. Offrant des objets exclusifs et des bonus additionnels.

Malgré l'excitation suscitée par ce remaster, une ombre plane toujours sur la suite du jeu. Beyond Good and Evil 2, annoncé en grande pompe lors de l'E3 en 2017, reste un mystère. Peu de nouvelles ont émergé depuis, laissant les fans dans l'incertitude quant à son avancement. Des rumeurs circulent sur un possible développement chaotique, mais aucun détail concret n'a été fourni. Une récente fuite sur Twitter, rapidement supprimée, ainsi que la suppression de "Beyond Good and Evil HD" de Steam, ont alimenté les spéculations sur l'avenir de la série.