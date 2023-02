Hélas un nuage vient à nouveau assombrir Ubisoft et plus spécialement le jeu Beyond Good and Evil 2. Voilà ce que l'on sait.

En novembre dernier, nous avions pu déjà apprendre d'après des informations de Tom Henderson que le jeu Beyond Good and Evil 2 était presque au point mort et que la plupart du gameplay que l’on a pu voir en 2018 aurait été repris de zéro. Après 14 ans de développement cela avait déjà de quoi étonner. Aujourd'hui, d'après un nouvel article de Kotaku c'est hélas encore pire que prévu.

Beyond Good and Evil 2 dans la tempête

Premièrement on peut apprendre que Guillaume Carmona, originellement directeur général du projet est absent depuis le début de l’année puisqu’il a quitté Ubisoft Montpellier. Et ce n'est pas tout puisque le directeur créatif Jean-Marc Geffroy a aussi été écarté du projet tandis que Guillaume Brunier, producteur exécutif de son état, serait sur le point de partir. En d'autres termes, les principaux moteurs de la création de Beyond Good and Evil 2 ne sont plus chez Ubisoft ou sont sur le point de partir.

Un environnement de travail qui fait défaut ?

Nous avons finalement très peu d'image du jeu.

Dans le même genre d'idée, le journal Kotaku précise que plusieurs artistes ont quitté le studio du jeu, suite à une série de burn-outs et de conditions de travail en pleine dégradation. Ce qui n'est effectivement pas l'atmosphère idéale pour développer un jeu vidéo et ce qui peut expliquer une partie du retard qui s'accumule sur Beyond Good and Evil 2. Kotaku indique d'ailleurs que le studio montpelliérain est visé par l’inspection du travail, qui enquête maintenant sur la santé des personnes de l’équipe. L'objectif étant de veiller à ce que l'environnement de travail soit sain. On pense évidemment à tous les développeurs et on souhaite plein de courage à tous les travailleurs "de l'ombre".

Et pour le jeu BGE2 en tant que tel, même si il n'est pas annulé il ne vaut mieux pas trop se faire d'illusion sur une sortie prochaine.