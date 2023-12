Une nouvelle information au sujet de Beyond Good and Evil 2 a fait surface, mais celle-ci risque sûrement de vous inquiéter. Ce ne serait pas une grande première.

Alors, comment se porte Beyond Good and Evil 2 ? Est-ce qu'on va finir par avoir des nouvelles du jeu un jour ou l'autre ? Depuis la sortie du célèbre jeu d'action-aventure en 2003, les fans attendent avec impatience la suite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle prend son temps. On ne sait pas grand-chose à son sujet, mais une nouvelle information nous est parvenue. Malheureusement, ce n'est pas forcément ce que vous espérez.

Beyond Good and Evil 2 externalise l'écriture

Ubisoft nous l'assure, « Le développement de BGE2 est en cours et l'équipe travaille dur pour tenir sa promesse ambitieuse ». Mais justement, comment se déroule le chantier ? Il rencontre peut-être des problèmes, sans qu'on le sache pour autant. Ça tombe bien, car on a eu des nouvelles de Sarah Arellano, qui était la scénariste en chef du projet. Vous aurez peut-être remarqué qu'on a dit « était », puisque comme elle l'explique, elle a été retirée du développement de Beyond Good and Evil 2.

C'est en réponse à un utilisateur sur X (anciennement Twitter) qu'elle a annoncé la couleur. « Non, j'ai été retiré du projet quand il y a eu le changement de réalisateur. Maintenant, il y a une externalisation de l'écriture ». Une décision qui va sûrement faire soulever quelques sourcils. La déception peut se faire ressentir chez les joueurs, mais quel impact ça aura sur Beyond Good and Evil 2 ? Pour l'instant, difficile de le savoir. Ça peut laisser présager quelque chose de mauvais, ou pas. Comme toutes les infos sur BGE2, il est difficile de se positionner sur l'avenir du jeu tant il est incertain.

Où en est la suite ?

Actuellement, il n'y a quasiment rien à se mettre sous la dent à propos de Beyond Good and Evil 2. L'année dernière, le leaker Tom Henderson nous avait partagé des informations obtenues auprès de certaines sources, et c'était loin d'être positif. Visiblement, les éléments montrés en 2018 ont été effacés par le studio. La seule chose qui aurait été conservée, c'est une partie de la direction artistique. D'une manière générale, le développement semble chaotique. De plus, différents artistes auraient quitté le studio en raison de burn-outs et de condition de travail dégradées.

Si on prend ce qu'on sait déjà, et qu'on ajoute les dires d'Arellano, on a un tableau plutôt sombre. Une chose a l'air sûre, on n'est pas prêt de voir le deuxième opus. Néanmoins, on a tout de même eu une grosse surprise de la part d'Ubisoft. L'éditeur a récemment dévoilé Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Un bon moyen de patienter jusqu'à l'arrivée de sa suite. Il s'agit d'une version améliorée (4K 60fps, cross-save, nouvelle sauvegarde auto, etc.) sortie à l'occasion des 20 ans de ce jeu culte. Sa date de sortie est fixée à l'année prochaine, sans plus de précision.