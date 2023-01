Ce n'est pas la grande forme pour l'éditeur francophone Ubisoft avec notamment comme on pouvait vous le signaler l'annulation de 3 jeux dont notamment Skull and Bones qui est repoussé une énième fois pour le plus grand malheur des fans de piraterie. Etrangement, au milieu de toutes ces annulations, un titre majeur d'Ubisoft qui semble toujours en difficulté n'a pas donné de nouvelles : Beyond Good and Evil 2. Du moins jusqu'à aujourd'hui.

Beyond Good and Evil 2 aussi dans la sauce ?

C'est lors d'une déclaration à nos confrères de PCGamesN que l'éditeur Ubisoft explique que le développement de Beyond Good and Evil 2 qui est fréquemment retardé est toujours en cours et que son équipe s'efforce de tenir ses promesses.

Le développement de Beyond Good and Evil 2 est en cours et l'équipe travaille dur pour tenir sa promesse ambitieuse

Véritable arlésienne, nous pouvions apprendre en novembre dernier d'après un certain Tom Henderson que l'on ne présente plus, que le jeu serait presque au point mort et que la plupart du gameplay que l’on a pu voir en 2018 aurait été repris de zéro. Et généralement ce genre d'événement est plutôt une mauvaise nouvelle pour une sortie "pour bientôt" même si on peut trouver des contre-exemples dans l'industrie. Sans compter les jeux qui sont en développement depuis... des années sans soucis comme Star Citizen.

Pour le bien de centaines d'employés, on espère évidemment que tout va aller pour le mieux. Mais sachez tout de même que malgré cette déclaration rassurante, ne rien montrer d'un jeu pendant des années après l'avoir dévoilé est plutôt mauvais signe. On croise les doigts pour pouvoir un jour poser nos mains sur Beyond Good and Evil 2 et on souhaite le meilleur à l'éditeur pour la suite.

