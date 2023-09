Beyond Good and Evil 2 ? Ce projet n'a pas été annulé ? Eh non, la suite du célèbre jeu d'action-aventure de 2003 est toujours en chantier et surtout enrobée de mystères. Malgré les dires d'une partie de la communauté, Ubisoft affirme que ce deuxième opus n'est pas mort : « Le développement de BGE2 est en cours et l'équipe travaille dur pour tenir sa promesse ambitieuse ». Il arrive parfois, lorsque les astres sont alignés, que des trouvailles sur ce dernier soient faites. Et pas plus tard qu'hier, un fan a fait une grosse découverte assez surprenante.

Beyond Good and Evil 2 en 2008, ça donnait ça

Avant toute chose, il ne faut pas s'attendre à voir une date de sortie, un trailer de gameplay ou autre information croustillante qui fait sauter au plafond. En vérité, une personne a réussi à retrouver des cinématiques inédites de la version 2008 de Beyond Good and Evil 2. Pour rappel, le titre a été dévoilé cette même année lors des UbiDays. Mais ces images n'ont jamais été révélées. Elles se trouvaient dans le portfolio de Damien Barranco, un animateur qui a travaillé sur le premier jeu de la série et qui planche actuellement sur sa suite. On vous laisse apprécier cela ci-dessous.

Ce petit extrait nous montre les personnages de Pey'j et Double H en train de discuter dans un bar. Il fait partie d'une bande démo réalisée par Barranco. Il y mélange notamment des animations qu'il a pu faire pour Ubisoft Montpellier, comme celle de King Kong ou Milou. Et bien sûr, on y voit la courte interaction entre nos deux compères. Elle était donc restée cachée dans ce portfolio pendant plus de 15 ans. Au stade où a l'air d'en être la production de Beyond Good and Evil 2, on se satisfera largement de cette nouvelle plutôt insolite. Toutefois, une autre belle surprise pourrait bientôt se dévoiler à nous.

Remaster, remake ou portage ?

Ubisoft l'a déjà dit maintes fois, la franchise Beyond Good and Evil compte pour lui. Même si on se doute qu'elle n'est pas au même niveau qu'un Assassin's Creed. Quoi qu'il en soit, la firme a visiblement de beaux projets en tête pour le premier opus. Effectivement, un leak datant d'il y a un mois montre que l'éditeur a enregistré Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition auprès de l'ESRB. Pour mémoire, c'est l'organisme de classification américain chargé d'évaluer le contenu de chaque titre avant sa sortie. À l'heure actuelle, on ne sait pas s'il s'agira d'un remake ou d'un remaster. On pourrait aussi avoir affaire à un portage sur PC et consoles, à l'image de la version de 2011 sur Xbox 360 et PS3. Une chose est - normalement - sûre, ça sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.