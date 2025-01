Beyond Good and Evil 2 offre quelques nouvelles rassurantes. Cependant, il faudra encore faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir y jouer.

Les fans de Beyond Good and Evil ont appris à être patients. Depuis l’annonce de sa suite en 2008, le projet a connu des hauts et des bas, au point de devenir un symbole des développements interminables dans l’industrie du jeu vidéo. Mais tout n’est pas perdu. D’après les dernières informations, le jeu progresse enfin, même si sa sortie reste encore lointaine.

Le retour d'un classique toujours attendu

Sorti en 2003, le premier Beyond Good and Evil avait marqué les esprits. Son mélange d’exploration, d’aventure et de narration avait séduit les critiques, mais il n’avait pas trouvé son public à l’époque. Avec le temps, le jeu est devenu culte, grâce à une communauté de fans passionnés. Cela avait poussé Ubisoft à annoncer une suite ambitieuse dès 2008.

Cependant, cette ambition s’est heurtée à de nombreux obstacles. Beyond Good and Evil 2 a enchaîné les retards et les changements de direction. En 2022, il a même décroché le triste record du plus long développement de l’histoire du jeu vidéo, dépassant Duke Nukem Forever. Depuis, peu de nouvelles concrètes avaient émergé, jusqu’à aujourd’hui.

Une sortie pas avant 2027 pour Beyond Good and Evil 2

Selon le journaliste Tom Henderson, connu pour ses informations fiables sur Ubisoft, le jeu avance enfin. Mais le jeu ne verra pas le jour avant 2027, au plus tôt. Ubisoft travaille actuellement sur plusieurs projets majeurs, dont certains sortiront avant cette date. Cela signifie que le jeu reste une priorité secondaire pour l’éditeur. Mais c'est tout de même rassurant qu'il ne soit pas mort. Comme beaucoup avaient pu le penser.

Même si ce délai semble interminable, il pourrait donner à Ubisoft et à l’équipe de développement le temps de proposer une expérience digne des attentes. Avec un projet aussi attendu, la pression est immense. Mais ce temps supplémentaire pourrait permettre de peaufiner chaque détail de Beyond Good & Evil 2.

L’année dernière, Ubisoft a publié une édition spéciale pour le 20e anniversaire du premier Beyond Good and Evil. Ce remaster n’était pas la suite tant espérée, mais il contenait des éléments narratifs qui préparaient le terrain pour le second opus. Ce geste, bien que modeste, montre qu’Ubisoft n’a pas abandonné la licence et continue de croire en son potentiel.