Attendue sur Nintendo Switch début 2023, Bayonetta Origins marquera le retour de la sorcière bien aimée de PlatinumGames, sauf que cette fois, ce sera drastiquement différent de ce à quoi les fans sont habitués. Sur son site officiel, le studio est revenu sur cette nouvelle aventure qui devrait marquer un tournant dans la série en proposant un jeu d’action aventure bien loin des épisodes principaux.

Bayonetta Origins, l'histoire sous forme de conte de fées

Hideki Kamiya et Abebe Tanari, les deux personnes à la tête du projet, ont dévoilé quelques nouveaux éléments du jeu, en revenant notamment sur la direction que prendra ce Bayonetta Origins. On apprend par exemple que le jeu est en réalité développé par une toute nouvelle équipe de PlatinumGames, et une poignée de vétérans. De plus, le jeu mettra bien en scène la Bayonetta que tous les fans connaissent, mais durant sa « tendre » enfance et Kamiya affirme qu'il devrait satisfaire aussi bien les fans hardcore de la franchise que les nouveaux venus. Une porte d’entrée dans la série en somme.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est un jeu très nouveau pour PlatinumGames, réalisé par une équipe de jeunes développeurs ambitieux avec seulement quelques vétérans pour les aider. La protagoniste de Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon est une jeune apprentie sorcière du nom de Cereza. Et oui, il s'agit bien de notre Cereza, notre Bayonetta à nous. Le jeu offre une toute nouvelle expérience, différente de tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans les précédents Bayonetta. Nous avons créé Bayonetta Origins dans l'espoir que les fans de la série apprécieront cette version unique de leur héroïne badass préférée. Mais nous nous efforçons également d'offrir une expérience inoubliable aux joueurs qui ne sont pas forcément habitués aux jeux d'action, ou même aux joueurs qui ne connaissent pas la série Bayonetta. Hideki Kamiya

Un jeu pour tous donc, qui devrait d'ailleurs surprendre les fans en levant le voile sur un bon nombre de secrets de la belle. On y suivra les premiers pas de Cereza en tant que sorcière et nous pourrons notamment la voir invoquer son tout premier démon Cheshire, qui sera également un élément important du jeu. Le tout nous sera présenté comme un conte pour enfant retracera donc le passé trouble de Bayonetta avant qu'elle ne devienne la sorcière aguerrie et sûre d’elle que l’on connaît tous.

Que lui est-il passé par la tête la première fois qu'elle a essayé d'invoquer un démon ? Comment Cereza a-t-elle grandi et fait ses premiers pas pour devenir une sorcière à part entière en étant accompagnée par son démon ? Les réponses à ces questions sont toutes dans ce Bayonetta Origins écrit par Kamiya.

Au lieu d'avoir un nouveau jeu époustouflant digne d'un film hollywoodien bourré d’action, nous nous concentrons cette fois sur la narration d'une histoire intimiste dans un monde inspiré des conte de fées illustré de couleurs pastel. Nous avons fait de notre mieux pour que Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon soit une expérience inoubliable comme les contes dont il s’inspire. Abebe Tinari

Bayonetta Origins arrivera donc en exclusivité sur Nintendo Switch dès le mois de mars 2023. D’ailleurs, si vous voulez savoir à quoi ressemble le jeu et que vous possédez d’ores et déjà Bayonetta 3, sachez qu’un chapitre secret de Bayonetta Origins peut y être débloqué. Pour connaître la marche à suivre, vous pouvez jeter un oeil à notre article dédié.