PlatinumGames fait partie des studios de jeux vidéo les plus réputés du Japon, principalement pour ses beat'em all de qualité. C'est à lui qu'on doit NieR : Automata, Metal Gear Rising : Revengeance et surtout la licence culte Bayonetta. Le dernier épisode de la saga sorti l'an dernier a prouvé que PlatinumGames n'avait rien perdu de son savoir-faire au fil des années. Malheureusement, un gros changement qui vient juste d'être annoncé pourrait chambouler l'avenir de Bayonetta. Une page se tourne pour le studio japonais.

Un bouleversement majeur pour la licence Bayonetta

PlatinumGames a fait une annonce que personne n'avait vue venir. On apprend que Hideki Kamiya, cofondateur du studio, va quitter l'entreprise le 12 octobre prochain. Dans la foulée de ce communiqué, l'ancien développeur de chez Capcom s'est aussi exprimé sur ce départ inattendu. Il explique que cette décision a été prise après une longue réflexion basée sur ses propres convictions. « Je pense que cette issue est la meilleure. Je continuerai à créer à la façon de Hideki Kamiya », conclut-il.

Ce départ devrait être lourd de conséquences non seulement, parce qu'il est cofondateur de la société, mais aussi parce qu'il a donné naissance à la licence Bayonetta. Il a réalisé le premier et le dernier opus et occupait le rôle de superviseur sur Bayonetta 2. En plus, Hideki Kamiya travaillait aussi sur Project G.G., un jeu de super-héros qui sera aussi le premier projet édité par PlatinumGames lui-même. À l'époque, le créateur déclarait que c'était véritablement la première fois que le studio avait un total contrôle sur un titre, du cadre aux personnages en passant par la conception et l'histoire. Visiblement, avoir carte blanche sur le développement de cette nouvelle licence ne lui aura pas suffi. Hideki Kamiya, qui va donc voguer vers de nouveaux horizons.

Faut-il vraiment s'inquiéter ?

Maintenant, on attend de savoir où le Japonais va rebondir. L'information ne devrait pas tarder à tomber et les joueurs qui ont apprécié Bayonetta devraient être très attentifs à cette annonce. On se demande aussi qui va prendre la tête de la saga forte de Nintendo... Même si l'avenir d'une licence ne dépend pas que d'une seule personne, il y a des départs qui font plus mal que d'autres. Les fans de Metal Gear Solid ne le savent que trop bien. Rappelons qu'Hideki Kamiya a aussi été le directeur de Resident Evil 2 et du premier Devil May Cry quand il travaillait encore chez Capcom. Il ne serait donc pas étonnant de le voir rejoindre un grand studio nippon.