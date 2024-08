La trilogie Bayonetta est la digne héritière de la licence Devil May Cry, et ça s'explique très facilement. Cette franchise a vu le jour grâce à Hideki Kamiya, le papa des deux premiers épisodes de DmC. Tout de suite, on comprend mieux les nombreuses ressemblances entre les deux séries. Après un premier opus acclamé, la franchise Bayo a été sauvée par Nintendo. Le constructeur japonais l'a en effet soutenue en finançant des suites et un même préquel.

Une page se tourne à jamais pour Bayonetta

Y'aura t-il de nouveaux jeux Bayonetta ? Le game director Hideki Kamiya n'y était pas opposé. « Personnellement, je ne peux pas concevoir que la série Bayonetta se termine un jour. Je veux faire un quatrième et un cinquième, et j'ai l'intention de les présenter à l'entreprise. Nous parlons souvent en interne de la façon dont nous pourrions en faire neuf » a déclaré le créateur en décembre 2022. Des paroles qui ne resteront peut-être que des paroles, car entre temps, Hideki Kamiya a quitté PlatinumGames. C'est donc désormais au studio de décider de l'avenir de la licence. Si jamais il peut y en avoir un après Bayonetta 3 et le préquel Origins: Cereza and the Lost Demon.

Depuis cette déclaration, PlatinumGames n'a rien annoncé, mais une triste nouvelle pour les fans et la licence adorée vient de tomber. La comédienne qui a prêté sa voix à la sorcière jusqu'à Bayonetta 3, Atsuko Tanaka, est décédée le 20 août 2024 d'une maladie non divulguée par ses proches. « Je voudrais témoigner toute ma gratitude au nom des fans qui ont aimé Atsuko Tanaka, et aux gens de l'industrie du jeu vidéo qui ont pris soins d'elle pendant sa vie » a dit son fils Hiraku Tanaka sur X. Bien entendu, PlatinumGames a également adressé un mot sur le réseau social.

« Nous sommes extrêmement tristes d'apprendre le décès d'Atsuko Tanaka, qui était la voix japonaise du personnage principal de la série Bayonetta. Nous la remercions sincèrement d'avoir donné vie au personnage de Bayonetta, et nous présentons nos plus sincères condoléances à ses proches dans ce moment difficile ». RIP à l'incarnation d'un personnage majeur du jeu vidéo.

Source : PlatinumGames, Hikaru Tanaka.