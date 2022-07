Bayonetta 3 donnerait enfin de ses nouvelles prochainement. Une grosse annonce se préparerait en coulisses et ce serait pour très bientôt. Un Nintendo Direct pour confirmer la date de sortie ?

C’est incontestablement l’un des jeux les plus attendus de cette génération. Et PlatinumGames et Nintendo seraient enfin prêts à donner aux fans ce qu’ils espèrent depuis de très longs mois. L’annonce de la date de sortie de Bayonetta 3 semble imminente.

Cela fait longtemps que la franchise a obtenu ses lettres de noblesse. Naturellement, le troisième opus est attendu au tournant et Nintendo tarde à montrer l’une de ses prochaines exclusivités Switch. Cependant, Bayonetta 3 serait fin prêt à dévoiler sa date de sortie, qui serait calée au 28 octobre selon une rumeur récente. En effet, la suite des aventures de la femme fatale a reçu hier sa classification auprès de l’organisme américain ESRB, l’équivalent du PEGI chez nous. Sans surprise, le jeu contiendra à moitié de la nudité, de la violence, du gore mais aussi des achats in-game.

Une notation qui intervient généralement juste avant une grosse annonce avec la date de sortie. C’est d’ailleurs ce que semble confirmer Syluxhunter2, leaker qui a un passif positif quant aux informations sur Nintendo. Selon lui, une grosse annonce de Bayonetta 3 serait faite demain. Un Nintendo Direct ? Une simple confirmation de la date de sortie ? Tout ça reste encore à confirmer. Toujours est-il que si l’insider a dévoilé l’intégralité du récent Direct Mini, le conditionnel et la prudence restent de mise. En tout cas, le jeu est bien parti pour ne pas être repoussé à 2023.