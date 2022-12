Silencieuse pendant des années, la licence Bayonetta a eu un véritable regain en 2022 avec un Bayonetta 3 particulièrement bien reçu et a même été couronnée aux Game Awards. D’ailleurs, lors du show de Geoff Keighley, un nouveau jeu a été annoncé et d’après Hideki Kamiya, vice-président de Platinum Games, on va manger du Bayonetta un bon moment.

Bayonetta 3 serait le premier d'une looooongue série

Car oui, en plus de Bayonetta Origins, qui arrivera en mars 2023, Kamiya déclare chez IGN qu’il a dans l’idée de faire au minimum deux autres jeux principaux pour faire suite à Bayonetta 3. Le quatrième et cinquième épisode de la franchise seront d’ailleurs bientôt présentés au studio d’après lui. Mieux encore, chez Platinum Games on parle carrément de neuf nouveaux jeux, rien que ça.

Personnellement, je ne peux pas concevoir que la série Bayonetta se termine un jour. Je veux faire un Bayonetta 4 et un Bayonetta 5, et j'ai l'intention de les présenter à l'entreprise. Nous parlons souvent en interne de la façon dont nous pourrions en faire neuf. Via IGN Japan

En prime, des spin-off, comme Bayonetta Origins, seraient à l’étude. Kamiya rêve par exemple d’une aventure entièrement consacrée à Jeanne, la complice de Bayonetta. Cette dernière pourrait donc tout à fait avoir le droit à son jeu solo dans un avenir proche, bien que rien ne puisse encore le confirmer. Aussi enthousiaste soit-il, Hideki Kamiya devra obligatoirement réussir à vendre ses projets. D’un autre côté, avec une fanbase solide et un Bayonetta 3 encensé par la critique, difficile d’imaginer la sorcière s’arrêter en si bon chemin.