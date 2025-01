PlatinumGames a offert l'une des meilleures sagas beat'em'all avec Bayonetta grâce notamment à l'expertise d'Hideki Kamiya (Devil May Cry), qui a quitté le studio il y a quelques mois. Depuis la sortie du premier épisode en 2010, la sorcière de l'Umbra s'est illustrée dans deux suites ainsi qu'à travers le spin-off Origins Cereza and the Lost Demon aux faux airs d'Okami. Et s'il était temps de faire revenir la franchise pour célébrer un anniversaire hautement important ?

Un nouveau jeu pour les 15 ans de Bayonetta ? Un remaster ?

Si l'on en prend en considération la date de sortie japonaise, Bayonetta a soufflé sa quinzième bougie le 29 octobre 2009. Chez nous, la série célébrera ses 15 ans dès ce mercredi 8 janvier 2025. Une étape importante pour la licence que PlatinumGames ne pouvait pas passer sous silence. « Grâce au soutien de tout le monde, Bayonetta a atteint le 15ème anniversaire de sa sortie. C'est grâce à vous, nos fans, que nous pouvons célébrer ce moment important. [...] Apporter de la joie à tant de gens grâce à Bayonetta a été une aventure inestimable pour nous. À l'avenir, nous continuerons à relever de nouveaux défis pour créer des jeux qui surprendront et réjouiront nos fans » a annoncé le studio dans un communiqué publié sur son site officiel.

Un message qui laisse entrevoir un futur et qui semble d'ailleurs se confirmer par un autre post sur X cette fois. Bayonetta vous prépare des surprises à l'occasion de ses 15 ans. « Nous avons prévu plusieurs choses pour célébrer cette étape importante, alors ouvrez l'oeil ».

Quelles surprises PlatinumGames peut-il bien préparer pour les 15 ans ? Il y a une rumeur insistante autour d'une nouvelle compilation Bayonetta remasterisée à destination de la Nintendo Switch 2. On n'a pas trop de détails, mais l'idée serait d'améliorer les graphismes et les performances des trois jeux. Un nouveau titre est aussi envisageable, mais malheureusement, ce sera sans Atsuko Tanaka qui est décédée le 20 août 2024. Elle était la voix de la sorcière dans la version japonaise des jeux.

Des cadeaux et un goodies inédit

En attendant la confirmation ou non de cette trilogie, PlatinumGames offre des cadeaux Bayonetta. Ce n'est pas grand-chose, mais les fans peuvent récupérer dès à présent deux arrière-plan pour leur smartphone. Pour le moment, vous pouvez télécharger un fond d'écran avec le calendrier de janvier et la même image dénuée de toute information. « Tous les mois, nous offrons des fonds d'écran pour smartphones » annonce PlatinumGames.

De plus, les collectionneurs vont pouvoir se procurer une boîte à musique Bayonetta qui joue le thème « Mysterious Destiny ». Les précommandes sont ouvertes sur le site Wayo Records au prix de 264 euros, avec une livraison prévue lors du premier trimestre 2025.

Source : PlatinumGames.