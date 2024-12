Les fans de Star Wars Battlefront ont enfin de quoi se réjouir. Une version jouable de Star Wars Battlefront 3 pour Nintendo Wii, annulée en 2008, vient d’être retrouvée. Ce projet, développé par Free Radical Design, avait été abandonné à la dernière minute, laissant derrière lui un jeu inachevé qui promettait beaucoup. Aujourd’hui, grâce à l’équipe de Free Radical Archive, ce morceau d’histoire vidéoludique refait surface.

Une build arrêtée juste avant l’annulation pour Battlefront 3

Cette version Wii de Battlefront 3, découverte après plus de dix ans de recherches, date d’une semaine seulement avant que le projet ne soit annulé. Elle représente probablement l’une des toutes dernières étapes du développement. Bien que le jeu soit inachevé et encore rempli de bugs, il dévoile des éléments jamais vus jusqu’ici.

Pour marquer le coup, Free Radical Archive a publié une vidéo recréant le trailer original de la version PC, mais avec les assets spécifiques à la Wii. Ce trailer met en lumière l’ambition du studio, qui souhaitait offrir une expérience immersive, même sur une console techniquement limitée.

Une quête acharnée pour préserver l’héritage

Retrouver cette build n’a pas été une tâche facile. L’équipe de Free Radical Archive a passé plus d’une décennie à fouiller dans les méandres de l’histoire du jeu vidéo pour remettre la main sur ce trésor perdu. Leur objectif : préserver et partager cette œuvre inachevée pour que les fans puissent découvrir ce qui aurait pu être un grand moment de la franchise. Ils espèrent aussi que la communauté de modding pourra intervenir. Avec des corrections de bugs et quelques ajustements, cette version pourrait devenir jouable et offrir une expérience plus aboutie.

Malgré les limites techniques de la Nintendo Wii, cette version de Battlefront 3 montre à quel point Free Radical Design était ambitieux. Le studio avait intégré des mécaniques de gameplay adaptées à la console, tout en restant fidèle à l’esprit de la série. Même inachevé, ce projet témoigne du sérieux et de l’innovation qui animaient les développeurs.

Pour financer leurs recherches et préserver d’autres projets abandonnés, Free Radical Archive propose toutes les builds et mods gratuitement (sur ce lien), mais invite les joueurs à les soutenir via des dons sur Ko-fi. Ce soutien permet de couvrir les coûts liés à l’obtention des builds et de poursuivre cette mission de préservation.

Source : Free Radical Design