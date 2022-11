Même s'ils boxent tous les deux dans la même catégorie, Battlefield ne serait clairement pas à la hauteur de Call of Duty d'après les dires d'un constructeur.

Si vous n'avez pas encore épuisé votre stock de pop-corn en lisant nos différents articles relatifs au rachat d'Activision Blizzard par Activision, c'est le moment d'ouvrir un nouveau sachet. Cette fois, on a le droit à une déclaration qui confronte Battlefield et Call of Duty. Un poids léger face à un poids lourd selon PlayStation.

Battlefield ne rattrapera pas Call of Duty

PlayStation ne veut pas perdre Call of Duty et en fait sans doute son argument central pour pointer du doigt le danger du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Dans les documents fournis à la CMA, l'autorité de régulation britannique qui examine de plus près cette acquisition historique, Sony Interactive Entertainment veut mettre en évidence l'importance de CoD sur le marché des FPS.

Pour cela, le constructeur a comparé la franchise d'Acti à son seul vrai concurrent : Battlefield. Selon la société japonaise, la licence d'EA ne pourra jamais rattraper son retard.

Call of Duty est une franchise bien trop établie pour qu'un rival, aussi bien armé soit-il, puisse la rattraper. Au cours de la dernière décennie, ça a été le jeu le plus vendu presque chaque année. Et dans le genre des jeux de tir, il est de très loin le titre le plus vendu. Malgré les ressemblances entre Call of Duty et Battlefield, la série BF ne peut pas suivre. En août 2021, plus de 400 millions d'exemplaires de CoD avaient été vendus, tandis que Battlefield n'en avait écoulé que 88,7 millions.

À lire aussi en lien avec le même sujet