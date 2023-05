Battlefield 2042 a été très mal reçu par les joueurs et la critique. A tel point que certains imaginent mal la franchise faire un retour en force. Mais EA n'a pas dit son dernier mot et le fait savoir.

Depuis de nombreux mois, DICE tente de faire son possible pour sauver les meubles. Les mises à jours et changements drastiques se sont multipliés, mais le constat reste malgré tout indéniable : Battlefield 2042 a été un échec. Bourré de bonnes idées, le FPS multijoueur était trop chiche en contenu et trop instable techniquement à sa sortie. Résultat, le jeu s'est fait détruire par la communauté et de nombreux joueurs l'ont déserté depuis bien longtemps. Un véritable coup dur, surtout quand on sait que les premiers trailers avaient réussi à faire monter la hype. Mais Electronic Arts se tourne désormais vers l'avenir. Et celui-ci ne se fera pas sans Battlefield, dont le prochain jeu pourrait être bien différent de ses prédécesseurs.

La stratégie de croissance d'EA dans les années à venir

Récemment, Andrew Wilson, le patron d'Electronic Arts, a longuement évoqué les résultats du quatrième trimestre de la dernière année fiscale de l'entreprise. Lors d'une conférence auprès des investisseurs, il a notamment évoqué l'avenir de Battlefield. Et malgré la déception qu'a été le dernier opus, la franchise n'est pas morte. Loin de là, même, puisque Wilson affirme qu'il s'agit quelle aura un rôle clé dans l'avenir d'EA. L'éditeur compte bien « faire revenir Battlefield d'une manière entièrement nouvelle à l'avenir ». Comment ? Le mystère reste entier, mais tout semble présager des changements structurels pour le prochain jeu. On sait que la partie solo sera choyée par l'équipe de l'équipe de Ridgeline Games, comprenant des anciens de Halo.

En fait, cela s'inscrit dans une stratégie plus globale : continuer de capitaliser sur les licences qui font sa réputation, des Sims aux jeux EA Sports, en passant par Apex Legends. Andrew Wilson compte miser sur une croissance toujours plus importante de son entreprise. Il évoque les effectifs énormes et le budget conséquent dont ceux-ci disposent, permettant de continuer à investir dans les franchises et jeux-service à succès.

Battlefield sera de retour, mais pas tout de suite

Pour en revenir au cas spécifique de Battlefield, le CEO d'Electronic Arts se montre particulièrement enthousiaste. En revanche, il ne veut pas se précipiter.

Quand le moment sera approprié, nous partagerons davantage d'informations sur l'avenir de Battlefield. Mais la franchise est fermement ancrée dans ce premier pilier de notre stratégie : créer des jeux et des expériences qui attirent et divertissent des communautés massives en ligne sur toutes les plateformes, tous les modèles commerciaux et toutes les zones géographiques. Et nous pensons que Battlefield sera une partie importante de notre avenir. Andrew Wilson, via The Motley Fool

En revanche, il est bon de préciser que les joueurs qui n'adhèrent pas à la stratégie d'EA ne vont pas se réconcilier avec leurs jeux d'ici peu. Andrew Wilson rappelle en effet que l'intention de l'éditeur n'est « pas seulement de créer des jeux. Nous construisons une plateforme afin d'alimenter des jeux live-service au cours des décennies à venir ». Une ambition qui s'aligne avec le reste de l'industrie et en particulier PlayStation, qui ne compte pas miser que sur ses exclusivités solo narratives à l'avenir.