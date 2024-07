Les fans se demandent tous ce qu'il en est du prochain opus de la saga Battlefield. Si pour le moment les nouvelles sont rares, EA a tout de même commencé à faire du teasing pour faire monter la pression chez les joueurs. Espérons que tout ceci ne soit pas des paroles en l'air, car les promesses sont énormes. Voici ce que l'on peut apprendre.

Battlefield 7 commence à faire des promesses

Lors de la présentation de ses derniers résultats financiers, le PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson, a exprimé des commentaires optimistes concernant le prochain projet Battlefield. Wilson a souligné que ce projet est l'une des priorités majeures de l'entreprise et l'un des plus ambitieux de son histoire. Il a également mis en avant l'investissement significatif de l'entreprise dans les équipes et les ressources nécessaires pour mener à bien ce projet.

EA a visiblement rassemblé la meilleure équipe possible et leur a fourni des ressources et des technologies optimales pour développer ce nouveau jeu Battlefield. Wilson a précisé que l'équipe en charge de ce projet est la plus grande jamais constituée pour un jeu Battlefield. Cet investissement massif montre l'importance qu'accorde EA à la réussite de ce projet.

Au cours des douze derniers mois, la franchise Battlefield a attiré plus de 25 millions de joueurs. Ce chiffre impressionnant témoigne de la popularité continue de la série. Cependant, EA n'a pas donné de détails supplémentaires sur la nature exacte du prochain jeu Battlefield. De nombreux fans espèrent encore un retour de Bad Company, même si tout porte à croire qu'il s'agit d'un épisode 7. D'après certaines rumeurs, l'histoire se situerait en pleine Troisième Guerre mondiale entre les Russes et les Américains. Tout un programme.

En parallèle, EA a annoncé que certains jeux de la franchise, dont Battlefield 3, Battlefield 4 et BF : Hardline, seront mis hors ligne. De votre côté, quel jeu aimeriez-vous voir à l'avenir ? Et quelle période spécifique préféreriez-vous pour cette licence ?

Source : EA