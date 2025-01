Battlefield 7 est bien réel et pourrait être le vrai renouveau dont la franchise a cruellement besoin après le cas BF 2042. Pour le superviseur de la licence, Vince Zampella, le prochain jeu doit revenir en arrière et se focaliser sur ce que les joueurs veulent. « Nous devons conserver le noyau. Les joueurs de Battlefield savent ce qu'ils veulent. Ils sont avec nous depuis toujours, ils ont été d'incroyables supporters. Nous devons gagner leur confiance et les ramener à nos côtés. Ensuite, il s'agit de s'étendre, d'attirer plus de joueurs dans l'univers et de voir ce que nous pouvons faire » a indiqué Zampella à IGN.

Battlefield 7 veut regagner le cœur des joueurs et les impliquent

Comment regagner le cœur des joueuses et joueurs après Battlefield 2042 qui a poussé les fans à retourner sur les anciens épisodes ? Ça passe d'abord par une écoute des critiques et un abandon des choses qui n'ont pas fonctionné dans le précédent épisode, comme les batailles à 128 joueurs ou encore les spécialistes. Par conséquent, attendez-vous à un retour des batailles à 64 joueurs, avec des cartes mieux pensées, et aux classes classiques (Assaut, Soutien, Ingénieur, Éclaireur). « Je préfère avoir de beaux espaces de jeu, denses, vraiment beaux et bien conçus. Certains d'entre eux sont vraiment très bien. J'ai hâte que vous les découvriez » a confessé Vince Zampella.

Mais pour Battlefield 7, EA et DICE ont aussi revu leur façon de procéder. Selon l'insider Tom Henderson, des tests en avant-première sont tenus bien plus souvent et ce n'est que le début. « D'après certaines sources, les playtests avec des joueurs externes sont beaucoup plus fréquents que dans les précédents volets, et la quantité de données et de commentaires recueillis est la plus importante que la franchise ait connue dans son histoire » a-t-il expliqué il y a un moment de cela.

Dans une mise à jour de son article, l'informateur affirme encore que EA met vraiment le paquet et que Battlefield 7 est déjà jouable pour certains chanceux. « Les playtests reprennent de plus belle avant les grandes annonces du jeu dans les mois à venir. De ce qu'on a entendu, les playtests permettront de tester le multijoueur du jeu et l'offre battle royale free-to-play de Ripple Effect ».

Même BioWare est sur BF7...

Comme on peut le voir, les sessions de tests de Battlefield 7 devraient se multiplier dans les mois à venir, avant sûrement d'élargir ces essais avec le retour du Battlefield CTE (Community Test Environment) pour découvrir le jeu en amont de son lancement. Outre ces tests, EA déploie d'autres moyens colossaux puisque quatre studios sont sur le développement de BF7, et on a même appris récemment que BioWare avait embarqué dans cette aventure. Ce qui, au final, signifie que cinq studios différents sont sur Battlefield 7. Du jamais vu.

D'après les sources de Tom Henderson, Battlefield 7 aura un mode battle royale classique, qui serait visiblement un équivalent de l'expérience Warzone pour Call of Duty. En ce qui concerne le multijoueur traditionnel, il est dit qu'il y aurait 45 armes au lancement, soit le double de BF 2042, et une dizaine de cartes qui seront donc logiquement plus petites. La destruction, qui est l'un des éléments qui différencie Battlefield de CoD, évoluerait aussi. Apparemment, il serait question d'une mécanique un peu plus fine qui pourrait se baser sur le calibre des pétoires. Plus gros est le calibre, plus importants seraient les dégâts. Enfin, les joueurs abattus par l'équipe adverse pourraient être déplacés par leurs coéquipiers. Un mouvement affecté à une classe ? À tout le monde ? Mystère.

Source : Insider Gaming.