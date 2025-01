Electronic Arts semble clairement vouloir mettre le paquet sur Battlefield 7, et même sa franchise FPS phare en général, et s'arroge pour l'effort de guerre des renforts pour le moins inattendus.

Alors que Battlefield 7 n'a pour l'instant fait l'objet que d'une image conceptuelle, tout porte à croire qu'Electronic Arts veut sortir l'artillerie lourde pour le prochain opus de sa franchise FPS majeure. La tâche s'annonce difficile après le spectaculaire échec de Battlefield 2042. L'éditeur mobilise actuellement toutes les troupes possible pour atteindre son objectif, même provenant d'équipes d'autres divisions sous sa tutelle.

Arrivage de nouveaux renforts pour l'opération Battlefield 7

Dans une volonté de faire évoluer la formule historique, Battlefield 2042 a malheureusement foncé dans le mur même avant sa sortie. La faute à un système de spécialistes peu convaincant, et des serveurs incapables de tenir la charge de 128 joueurs sur des maps gigantesques. Electronic Arts et DICE n'ont donc pas droit à l'échec avec Battlefield 7, voire l'ensemble de la franchise FPS, et l'éditeur jette toutes les forces disponibles à la bataille pour que cela n'arrive pas.

En avril de l'année dernière, nous apprenions que EA Motive, qui travaillait sur un jeu Dead Space, avait été réalloué à l'effort de guerre de Battlefield 7 et consorts. Même constat pour le studio Ripple Effect. Avance rapide jusqu'à janvier 2025, où nous apprenons maintenant que c'est au tour des développeurs de BioWare d'être enrôlés, via notamment Mark Darrah, ancien producteur exécutif du studio. Alors que Mass Effect 5 ne serait qu'en phase de préproduction, ceux-ci se trouvent donc techniquement désœuvrés. Electronic Arts met ainsi à profit ces nouvelles ressources fraîches pour son gros chantier qu'est Battlefield 7 et la franchise dans son ensemble.

Un effort de guerre qui portera vraiment ses fruits ?

Malgré cet important afflux de troupes allouées au développement de Battlefield 7 et consorts, celui-ci brille pour l'instant encore par son silence. À défaut d'un trailer ou du gameplay en bonne et due forme, il ne reste pour l'instant aux fans qu'à croire Electronic Arts sur parole quant aux promesses de ce prochain opus. Alternativement, autant d'efforts autour de la franchise Battlefield dessert bien d'autres licences phares de l'éditeur comme Dead Space donc, mais aussi potentiellement Mass Effect 5, au vu des résultats a priori décevants du controversé Dragon Age The Veilguard. Espérons donc que nous aurons bientôt des nouvelles encourageantes du front Electronic Arts, tant s'agissant de Battlefield 7 que d'autres jeux potentiellement affectés par son visiblement tentaculaire développement.

Toujours rien à se mettre sous la dent pour BF7 à part ce concept art © Electronic Arts

Sources : Timur222 sur X.com ; Mark Darrah sur YouTube