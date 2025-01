Pour EA et DICE, il n'est pas question de réitérer le flop de Battlefield 2042. Même si les équipes ont fait de leur mieux pour corriger le tir au fil des mois, le mal était fait dès le lancement voire à partir de la bêta qui dévoilait déjà certains défauts de la version finale. Le nouveau jeu doit absolument redorer le blason du FPS culte et l'éditeur ne lésine pas sur les moyens puisque quatre studios travaillent sur le prochain épisode.

Une sortie de route pour le prochain Battlefield ?

Le nouveau jeu Battlefield devrait être le retour aux sources attendu par les fans après la déception BF 2042. C'est du moins ce qu'on peut espérer suite aux différentes déclarations officielles et aux leaks de l'insider Tom Henderson. « Je pense que nous devons revenir au cœur de ce qu'est Battlefield et le faire incroyablement bien, et nous verrons ensuite où cela nous mènera. Mais je pense vraiment que, pour moi, l'apogée de Battlefield se situe à l'époque de Battlefield 3 et 4 » avait déclaré Vince Zampella, responsable du prochain opus de la saga.

Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Oubliez les 128 joueurs et les spécialistes, le nouveau Battlefield 7 reviendra « à l'essentiel » avec des batailles à 64 joueurs et les classes traditionnelles qu'on pouvait avoir dans les précédents titres. Jusqu'à présent, EA et DICE ont révélé une seule image conceptuelle qui représente un champ de bataille avec une ville presque entièrement détruite.

Alors que ce cliché a été publié il y a plusieurs mois, une énorme polémique éclate à son sujet avant même l'annonce officielle du jeu. En observant attentivement l'image, elle semble inspirée d'une photo réelle d'un bombardement d'Israël sur Gaza partagé par Reuters en 2021, soit trois ans avant la publication de l'illustration de Battlefield 7. Vous pouvez juger par vous-mêmes avec l'image réelle, le concept art zoom et le concept art en entier du futur Battlefield. Même si certains rappellent que des jeux ont déjà utilisé des photos de conflits, c'est le timing qui choque s'il s'avère que l'image de Reuters a bien servi de support. Mais il y a aussi de fortes chances que ce ne soit pas volontaire, et à l'heure d'écrire ces lignes, DICE et Electronic Arts n'ont pas encore réagi.







