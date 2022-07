Une équipe de 80 moddeurs a travaillée sans relâche au cours des sept dernières années pour créer l'expérience Battlefield 3 Ultime dont les joueurs rêvaient, avec notamment des visuels améliorés, de nouvelles mécaniques de jeu et une destruction réaliste.

Battlefield 3 en version ultime

Le mod en question est prévu pour le 17 juillet 2022 et l'objectif est clair :

Notre objectif fondamental est de créer un gameplay immersif et une expérience plus réaliste

Ainsi les points d'apparition sont déployés par les joueurs eux même, les points de ralliement permettant des réapparitions à l'échelle de l'équipe et les chefs d'escouades peuvent déployer des ressources sur les FOB telles que des mortiers, des lanceurs de missiles TOW, des canons AA ou encore des sacs de sable...

Un mod qui ne laisse rien au hasard

Un système VOIP (communication en jeu) a été ajouté et il permet aux coéquipiers de communiquer sur un canal dédié et il donne aux chefs d'escouade la possibilité de contacter le QG. Il y a aussi un chat de proximité pour parler aux joueurs qu'ils soient amis ou ennemis... Bref du multijoueur comme on l'aime pour ce type de jeu. Un Battlefield 3 encore plus convivial!

Mais là où les moddeurs font fort c'est qu'ils ont remanié Battlefield 3 avec de nouveaux effets visuels, une nouvelle physique, de nouvelles textures, de nouveaux modèles et une interface utilisateur plus simple. Les cartes ont également été remaniées, avec pour le lancement un total de cinq cartes du jeu original qui ont été revues une. Il existe même un nouveau système météorologique dynamique qui ajoute un cycle jour/nuit de 24 heures. Cerise sur le gâteau, même la destruction de l'environnement est plus réaliste.

Evidemment tout l'armement a été remanié notamment au niveau de la balistique et du visuel. Les joueurs devront posséder Battlefield 3 et tous ses DLC pour installer Reality.