EA et DICE ne souhaitent pas voir Battlefield 2042 mourir et a trouvé une solution qui pourrait peut-être le sauver : le Xbox Games Pass Ultimate et l'EA Play.

Beaucoup de bruit pour rien finalement ? Plus tôt dans la journée, les fans s’inquiétaient qu’EA et DICE abandonnent le FPS futuriste à son sort. Mais non, Battlefield 2042 n’est pas mort et la fin de son service n’est pas prévue avant un certain temps. Les développeurs ont fait taire leurs craintes et ils ont trouvé la parade ultime face à la fuite massive des joueurs vers les anciens épisodes.

Battlefield 2042 sur le Xbox Game Pass Ultimate

Battlefield 2042 se prépare à connaître un véritable regain. Au fil des mises à jour, le jeu au lancement catastrophique est enfin devenu, en partie, le FPS que DICE avait et les joueurs avaient espéré. Dès le 22 novembre 2022, la saison 3 viendra apporter son lot de nouveautés et d’ajustements. Cette date marquera aussi ce qui pourrait être le coup de maître qui pourrait permettre à EA de sauver BF2042 : son arrivée sur le Xbox Game Pass Ultimate. Le jeu sera également disponible gratuitement pour les abonnés EA Access. Dès décembre, le titre entamera une véritable campagne de séduction avec plusieurs périodes d'accès gratuit sur toutes les plateformes. « Vous pourrez constater l'évolution du jeu et les améliorations que nous lui avons apportées », expliquent les développeurs.

DICE a également profité de son dernier briefing pour rassurer les fans. Non Battlefield 2042 n’est pas voué à mourir une fois la Saison 4 déployée. Les équipes annoncent d’ores et déjà se pencher sur du contenu après ce qui devait être l’ultime mise à jour majeure. « Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons entamé la phase de préproduction du nouveau contenu qui sortira après la Saison 4, l'année prochaine. Notre travail sur Battlefield 2042 n'est pas terminé » peut-on lire dans le communiqué. Quant à la Saison 3, elle introduira (enfin) nouveau Spécialiste, une nouvelle carte, des versions retravaillées de Manifeste et Rupture et de nouveaux équipements. Elle marquera aussi, et surtout, le retour des classes.