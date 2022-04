Le soldat Battlefield 2042 a complètement été abandonné. Six mois après sa sortie catastrophique, le FPS moderne voit ses chiffres dégringoler et passe un nouveau cap.

5 mois se sont écoulés depuis le lancement désastreux de Battlefield 2042. Et depuis les choses ne sont pas améliorées, loin de là. Le jeu est complètement laissé à l’abandon par les joueurs.

Battlefield 2042 déserté

Nouveau coup dur pour Battlefield 2042. Le dernier FPS d’EA n’a pas été un succès, l’éditeur américain avait été contraint de le confesser auprès de ses investisseurs. Pour essayer de rattraper ses erreurs, DICE avait repoussé la première saison du jeu sans doute dans l’espoir de revenir avec du vrai changement. Faute de contenu, les joueurs quittent le navire. Aujourd’hui, Battlefield 2042 est descendu en dessous de la barre des 1000 joueurs pour la première fois. Un bien triste record de fréquentation pour le jeu.

Un chiffre alarmant quand on sait que le plus gros pic d’affluence du jeu ces trente derniers jours s’élevait à 3 241 joueurs. En novembre, il rassemblait plus de 100 000 joueurs avant que 60 % d’entre eux ne fuient le mois suivant. La désertion a été exponentielle et le FPS moderne a perdu 82 % de soldats supplémentaires depuis le début de l’année. Une partie d’entre eux est en effet partie se réfugier sur Battlefield V qui a connu un regain suite à l’échec de son successeur. A titre de comparaison, il cumulait à lui seul plus de 31 000 joueurs ce 11 avril.

Nombre de joueurs quotidiens de Battlefield 2042

Une mise à jour pour le sauver ?

Résultat, si vous lancez Battlefield 2042 vous avez plus de chance de jouer contre l'IA que de vrais joueurs. Reste maintenant à voir si DICE parviendra à remonter la pente avec la première saison du jeu. Le studio a décidé repousser ce contenu potentiellement salvateur au début de l’été 2022 afin de régler les problèmes du jeu d’abord. « Le jeu doit d’abord atteindre les plus hauts standards de qualité de la franchise », justifiait Ryan McArthur, producteur.

Une mise à jour est cependant bien prévue pour ce mois-ci avec des centaines de changements à la clé. Le patch se concentrera avant tout sur les bugs, mais d'autres modifications sont attendues. Un équilibrage des véhicules et des armes est également au programme. Est-ce que ce premier chantier suffira à faire revenir le chaland ? Réponse d’ici quelques semaines.