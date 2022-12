C'est certainement l’une des plus grosses déceptions de 2021, Battlefield 2042 a complètement raté son lancement et les fans se sont littéralement sentis trahis. Mais les développeurs n'ont pas dit leur dernier mot.

Après avoir été secoué dans tous les sens, et déserté par ses joueurs, Battlefield 2042 a finalement trouvé sa voie : la refonte de son expérience et un retour aux sources

Depuis plusieurs mois déjà, DICE et tous les studios sur le projet ont travaillé d’arrache-pied pour retaper les cartes une à une, rééquilibrer le jeu dans son intégralité et ajouter du nouveau contenu au fil de ses saisons.

Alors que l’année 2022 se termine et que la saison 3 est en cours, Battlefield 2042 nous parle de sa refonte et des gros changements à venir en 2023.

Battlefield 2042 jette un coup d'œil dans le rétro

La première des grosses et très bonnes nouvelles, c’est incontestablement le retour confirmé des classes classiques de Battlefield. Alors que BF 2042 misait sur un système de spécialistes à la Rainbow Six Siege, les joueurs n’ont clairement pas vu cette mécanique d’un bon œil, bien au contraire. Beaucoup ont trouvé que l’âme entière de la licence était ici saccagée au profit d’une fonctionnalité qui n'apporte finalement pas grand chose.

Après de nombreuses tentatives de rééquilibrer ses spécialistes, Battlefield 2042 opérera finalement un véritable retour aux sources dès l’année prochaine.

Durant les saison 4 et 5, BF 2042 compte réorganiser ses spécialités en les rangeant dans des classes classiques de la licence : Éclaireur, Assaut, Médecin, Ingénieur…

Les objets, gadgets, armes et autres accessoires seront alors chamboulés pour coller à ce nouveau système de classe. Les développeurs n’ont pas donné plus de détails pour le moment, mais reviendront dessus dans les mois qui viennent.

En parallèle, DICE affirme que la saison 4 sera la dernière à proposer un spécialiste. Après ça, il n’y aura plus aucun nouveau personnage d’ajouté au jeu.

Une ancienne carte remasterisée

Toujours dans son optique de revenir aux bases de la licence, Battlefield 2042 continuera de retravailler ses cartes, comme ce fut déjà le cas pour quelques-unes comme Manifeste et Rupture lors de la saison 3. L’objectif ici est d’offrir des terrains de jeu plus viscéraux et surtout plus délabrés, histoire d’accentuer la sensation de guerre totale et surtout d’offrir de nouvelles options de gameplay aux joueurs.

En prime, le studio nous annonce le grand retour d’une carte iconique de Battlefield 4. Bien qu’elle soit encore gardée secrète, DICE nous informe que la map sera entièrement retravaillée pour être cohérente avec l’époque où se déroule 2042. La nature aura donc repris ses droits et l’on doit s’attendre à tout un tas de changements. Une carte hommage qui servira une nouvelle fois de rappel aux anciennes expériences Battlefield. Une manière pour le studio d’affirmer qu’une refonte du jeu est en marche et qu’un retour aux sources et d’ores est déjà programmé.