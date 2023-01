Après la catastrophe qu’a été le lancement de Battlefield 2042 et les retours désastreux des joueurs, le jeu a complètement été déserté au profit des autres jeux de la licence. Cependant, DICE a pris le taureau par les cornes et a décidé de tout reprendre depuis le début. Résultat, les première mise à jour sont tombées, les premiers gros changements sont apparus et le nombre de joueurs à augmenter.

Alors que de très grosses modifications sont attendues dès le patch 3.2 qui arrivera dans quelques semaines, Battlefield 2042 reçoit aujourd’hui un petit patch pour corriger quelques bugs. Cependant, les joueurs s'impatientent et le ton est rapidement monté sur les réseaux sociaux. Certains trouvent ces mises à jour inutiles, voire fainéantes, tandis que d'autres rencontrent de nouveaux problèmes ou constatent que certains soucis ne sont toujours pas réglés. En bref, tout n’est pas rose encore une fois, pourtant il y a pas mal de correctifs.

Battlefield 2042 Notes de Patch 3.1.2 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

Le patch 3.1.2 s’attarde principalement sur les bugs moyens et mineurs qui gênent encore les joueurs et s’attaque également, une fois encore, à l’équilibrage. On notera donc l’ajout de quelques armes dans le mode Portal, des réajustements au niveau des spécialistes et un peu d’équilibrage pour certains véhicules et une poignée d’armes.

Notes de Patch 3.1.2

Portail « Fer de lance » est désormais disponible sur plusieurs modes officiels dans Portal, tels que Conquète Hardcore, FFA et Team Deathmatch Fer de lance : résolution d'un cas de coupure avec la caméra lors de la phase d'insertion au début d'un match



Spécialistes Nous avons corrigé un problème où les spécialistes ne s'affichaient pas correctement pendant les phases d'insertion au début d'une partie. Sundance : les grenades antiblindées sont désormais correctement interceptées par les véhicules dont les systèmes de protection active sont déclenchés. Crawford : Résolution d'un problème où il n'y avait pas d'iconographie pour afficher la progression de la surchauffe lors de l'utilisation du minigun stationnaire Vulcan monté.



Véhicules Munitions de pod de canon de 50 mm sur les véhicules aériens de transport augmentées de 8 -> 10 Résolution d'un problème où, pendant une brève période, la vitesse de la tourelle de l'EMKV90-TOR était ralentie après avoir tiré avec l'arme principale HHV-EMG Maul