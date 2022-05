Clap de fin pour un autre mode de jeu de Battlefield 2042. Les développeurs n’ont désormais plus peur de faire des sacrifices pour donner une seconde chance au jeu.

Le chemin vers la rédemption est long et tumultueux pour Battlefield 2042. Après le lancement chaotique du FPS, DICE essaie tant bien que mal de recoller les morceaux avec la fanbase, qui a clairement déserté le jeu. Après une première grosses mise à jour, la Saison 1 de BF2042 va apporter de nouveaux changements, dont l’abandon d’un autre gros mode de jeu.

Battlefield 2042 abandonne un autre mode de jeu

Battlefield 2042 va encore perdre l'un de ses arguments principaux lors de sa campagne de communication. Il y a quelques heures, DICE a présenté un avant-goût des évolutions à venir sur le jeu avec l’arrivée de la première saison, attendue pour le mois prochain. Et le couperet est tombé pour Hazard Zone, vendu comme l’une des grosses nouveautés du FPS. Les développeurs vont purement et simplement arrêter de suivre le mode de jeu.

Plus aucun nouveau contenu n’y sera implémenté, mais le mode de jeu restera malgré tout sur Battlefield 2042. Les joueurs pourront continuer de s’essayer à cette expérience de survie coopérative, mise au placard au même titre que le mode Percée à 128 joueurs.

Un pilier du jeu sacrifié pour les modes plus fédérateurs

« Nous avions de grandes ambitions pour cette nouvelle expérience de Battlefield, mais nous sommes les premiers à reconnaître que Hazard Zone n’a pas trouvé sa place sur Battlefield 2042. » A la place, les développeurs se concentreront en revanche sur des modes plus fédérateurs. Les nouvelles cartes qui arriveront prochainement ne seront donc pas compatibles.

Quant à la présentation de la Saison 1, il faudra attendre encore un peu avant de voir ce qu’elle aura dans le ventre. On sait néanmoins qu’elle contiendra une nouvelle map, une classe de spécialistes inédites, des armes flambant neuf, un nouveau véhicule et une flopée de missions hebdomadaires et de contenus du mode Portal. Est-ce que ce sera suffisant pour faire revenir les foules ? Réponse le mois prochain, avec l'arrivée de toutes ces nouveautés.