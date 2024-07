Battlefield 2042 lance son événement très attendu, accompagné d'un patch visant à améliorer le gameplay et à résoudre les problèmes rencontrés par les joueurs.

Electronic Arts lance un événement collaboratif très attendu entre Battlefield 2042 et Dead Space, offrant aux joueurs une série de nouveaux cosmétiques ainsi qu'un événement JcE nommé Outbreak pour quatre joueurs. Voici un récapitulatif complet des notes de mise à jour 7.4.0 de Battlefield 2042.

Un événement attendu pour Battlefield 2042

Pendant cet événement, les joueurs pourront participer à Outbreak, une nouvelle expérience JcE pour quatre joueurs où ils affronteront des vagues d'adversaires. L'événement se déroule sur la partie ouest de Redacted, traversant huit secteurs tout en accomplissant des objectifs avant de pouvoir appeler un ascenseur pour évacuer à l'extrémité est de la carte.

Outbreak est un mode limité dans le temps, disponible du 9 au 16 juillet 2024. Il propose une expérience JcE pour quatre joueurs où chacun peut choisir librement sa classe et son spécialiste, ou opter pour un spécialiste complémentaire à ceux déjà sélectionnés par l'équipe. Chaque joueur dispose d'une seule vie par vague ; si au moins un membre de l'équipe survit, les autres peuvent réapparaître à la vague suivante. Tous les gadgets spécialistes, traits et capacités de classe sont actifs dans ce mode. Avec, on peut retrouver aussi le patch 7.4.0 qui change pas mal de choses.

Un gros patch :

Véhicules

Le missile radar du SU57 ne cible plus les hélicoptères d'attaque ou le XFAD Draugr lorsque le brouilleur DRFM est actif.

Améliorations de la distribution des dégâts du canon à blast 40 mm EBLC-Ram, résultant en une répartition plus uniforme des dégâts depuis le centre de l'explosion.

Le brouilleur DRFM ne cesse plus de fonctionner lorsque le CIX Valravn entre en temps de recharge.

Le C5 applique désormais les dégâts corrects au panneau arrière de l'EBLC-Ram, nécessitant 2 C5 pour détruire le véhicule.

Amélioration de l'enregistrement des tirs de roquettes anti-véhicules XFAD-4 Draugr contre d'autres véhicules.

La moto volante est désormais détruite par un tir de verrouillage AA comme les Stingers ou d'autres armes anti-aériennes de véhicules.

Limite de hauteur réduite de 100 mètres pour le Pondhawk YUV-2.

Réduction de l'effet magnétique du Pondhawk YUV-2 lorsqu'il est proche du sol.

Armes

Correction d'un problème avec les icônes de viseur laser et de lampe torche dans l'inventaire des soldats qui ne restaient pas allumées après le changement d'arme.

Correction de l'ordre des accessoires sur l'écran des accessoires.

Une correction des effets sonores de rechargement sur le RPT 31.

Correction d'un problème avec un effet sonore incorrect présent sur le DFR Strife 40mm.

Personnages et Gadgets

Par demande populaire, réduction du zoom du SRAW.

Augmentation du champ de vision du SRAW.

Réduction significative de l'indice sonore du missile, notamment à distance.

Suppression des éléments d'interface utilisateur dans le monde du missile, à l'exception de l'utilisateur.

Ajout d'une minuterie pour le SRAW et le missile Lis’ G-84 TGM en cas de réaffectation pour arrêter l'exploitation de ces gadgets.

Ce partenariat entre Battlefield 2042 et Dead Space promet une expérience enrichissante pour les joueurs. Et c'est maintenant disponible.

Source : EA