Battlefield 2042 revient de très loin et a failli être visiblement abandonné à plusieurs reprises. Mais pourtant, un peu plus de deux ans plus tard, le jeu est toujours vivant. Une résurrection de l'extrême après un lancement tout bonnement catastrophique. Cet épisode est tombé très bas, mais le soutien de DICE et son arrivée dans le PS Plus, entre autres, ont permis de maintenir BF 2042 actif. Des efforts qui vont se poursuivre très bientôt avec des nouvelles cartes, des armes et un passe de combat inédit.

La saison 7 de Battlefield 2042 bientôt dispo sur consoles et PC

Si des paris avaient dû être faits sur la survie de Battlefield 2042, le FPS de DICE n'aurait pas reçu de nombreux appuis. Alors même qu'il s'agit d'une licence cultissime qui offre une expérience incomparable avec les autres jeux multi de guerre. Mais voilà, les changements opérés sur BF 2042 ont démobilisé les joueurs. Des millions d'entre eux se sont vite détournés, et certains ont préféré relancer d'anciens titres de la saga pour patienter jusqu'à Battlefield 7. De son côté, DICE a continué d'apporter un suivi. Et d'ici peu, le jeu va être mis à jour dans le cadre de la saison 7 « Point de rupture ».

Que peut-on espérer comme nouveautés pour cette saison 7 de Battlefield 2042 ? Deux cartes bien différentes. Refuge, qui rappelle beaucoup Strike At Karkand - une inspiration assumée par le studio - favorisera les combats d'infanterie et devrait être un terrain de jeu idéal pour les snipers. Le Stade d'Hourglass sera quant à lui revisité et, là encore, ça ne s'adressera pas vraiment aux véhicules. Pour liquider le plus rapidement possible vos adversaires, il y aura également des nouvelles armes. La mitraillette polyvalente PM SCZ-3, le fusil d'assaut AK 5C et le DFR Strife qui permettra d'avoir la mobilité d'un fusil d'assaut avec un large chargeur.

La saison 7 Point de rupture de Battlefield 2042 aura également des gadgets supplémentaires, ainsi que des skins pour les armes ou spécialistes. Et cela va de soi, toutes les nouveautés seront déblocables via un Passe de combat qui contient des contenus gratuits... et payants !

Le Passe de combat avec des contenus gratuits et payants

La saison 7 de Battlefield 2042 sortira le 19 mars 2024 sur toutes les plateformes où le jeu est disponible. C'est-à-dire sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Et les nouveaux outils seront bloqués derrière un nouveau Passe de combat gavé de contenus. En tout, il y aura 100 paliers, 30 gratuits, 70 Premium. Mais avant de crier devant votre écran, sachez que les armes seront bien déverrouillables sans payer.

« Le Passe de combat de Battlefield 2042 saison 7 : Point de rupture permet de débloquer du contenu gratuit et premium. Dont de nouvelles armes, des éléments esthétiques et bien plus. Progressez dans les 100 paliers du Passe de combat de la saison actuelle. Tous les éléments à débloquer relatifs au gameplay sont inclus dans les paliers gratuits. Les paliers premium contiennent des skins, des pièces Battlefield, des pendentifs d'armes et bien plus » (via Battlefield.net).