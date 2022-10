Une nouvelle fois, un insider donne des informations en avance sur un jeu qui est édité par Electronic Arts. Il s'agit de Battlefield 2042 et de l'informateur Tom Henderson qu'on ne présente plus et qui devient un coutumier du fait quand il s'agit de la saga de FPS.

Ainsi, il précise que des sources qui ont accès au calendrier de diffusion interne d'EA, ont confirmé que la saison 3 de Battlefield 2042 sera lancée le 22 novembre 2022. Cette mise à jour se nomme 3.2 et elle devrait être une étape importante dans la refonte du jeu. EA avait d'ailleurs précisé à ce propos :

Nous avons commencé à travailler sur une refonte massive de la façon dont vous jouerez avec les spécialistes. C'est une grande entreprise pour nous, et même si ce travail ne figurera pas dans la saison 2, nous prévoyons qu'il figurera dans la saison 3 plus tard cette année. Actuellement, nous visons à ce que cela soit mis en ligne dans la mise à jour 3.2, mais au fur et à mesure que nous travaillerons sur les changements et intégrerons plus de commentaires, nous serons les mieux placés pour vous faire savoir si nous pouvons y arriver plus tôt dans la saison.

Et c'est justement cette mise à jour 3.2 de Battlefield 2042 qui doit sortir le 22 novembre. Dans la foulée, Henderson a précisé que la mise à jour devrait aussi inclure :

1 nouvelle carte

1 nouveau spécialiste

1 nouveau Battle Pass

Nouvelles armes

Nouveaux véhicules

Cela fait plaisir à voir après un lancement plus que chaotique et un jeu avec pas mal de défauts. D'après les retours de la communeauté, comme un bon vin, Battlefield 2042 est en train de se bonifier avec le temps