Si le prochain Battlefield serait déjà en développement avec pour mission d’éviter de répéter les mêmes erreurs que 2042, DICE se prépare à déployer un gros patch de son FPS à l'agonnie. Au programme, plus de 400 corrections et améliorations.

Plus de 400 bugs corrigés

Bientôt l’heure de la rédemption ? Ce n’est pas un secret, le lancement de Battlefield 2042 s’est fait dans la douleur. Contenu bugué, fans déçus, pétitions et remboursements sont devenus les maîtres mots de celui qui devait mettre à genou Call of Duty. A l’heure actuelle le FPS est au fond du trou sur Steam avec moins de 1000 joueurs actifs.

Cependant, les équipes de DICE ne se découragent pas et entendent corriger le tir sous peu. Si la saison 1 tant attendue n’arrivera pas avant cet été, une mise à jour conséquente sera déployée la semaine prochaine. Et il aura du concret cette fois. Selon le community manager du jeu, le patch 4.0 de Battlefield 2042 corrigera plus de 400 bugs. Des optimisations et des modifications pour améliorer l’expérience globale du jeu seront également déployées.

Qu'attendre du patch 4.0 de Battlefield 2042 ?

Évidemment, l’employé d’EA n’est pas rentré dans les détails et il faudra attendre encore un peu avant de découvrir les patch notes intégrales. Pour l’instant, une poignée de correctifs a été dévoilée et ils devraient faire plaisir à certains joueurs de Battlefield 2042 :

Mise à jour des traits de Rao et Paik

Correction de la ceinture de grenade de Sundance. Il y aura une meilleure acquisition des cibles des grenades anti-blindage à proximité plutôt qu’à distance.

Modification des rubans pour faciliter leur déblocage dans les modes de jeu tel que la Ruée.

Équilibrage de l’expérience pour les actions de soutien et le jeu en équipe. La priorité est donnée au travail d’équipe.

Équilibrage de la guerre des véhicules. Des modifications ciblées sur certains éléments comme la Bolte sont attendues. L’objectif, conserver le mordant du jeu de contre-attaque infanterie/véhicule.

Correction de bugs de l’ADS lors de la sortie d’un véhicule et lors de la réanimation d’un allié à proximité d’obstacles.