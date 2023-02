Alors qu’il fait l’objet d’une refonte quasiment totale de son expérience, et que le prochain jeu Battlefield est déjà en chantier, Battlefield 2042 tente tant bien que mal de charmer les joueurs. Il se met une nouvelle fois à jour alors qu’il débarque en mars prochain dans les jeux PS Plus Essential. Dans ce patch sont attendus, une nouvelle carte, des équilibrages en pagaille, de nouvelles armes, un véhicule inédit et bien plus encore.

La saison 4 se lance avec un très gros patch

Pour cette saison 4 Battlefield 2042 met les petits plats dans les grands. Comme à chaque changement de saison, le jeu accueille une nouvelle carte, ici Flashpoint, qui prendra place en pleine Afrique du Sud. Une ultime spécialiste débarquera elle aussi. Elle sera accompagnée de nouvelles armes, comme l’AC9 SMG, le fusil d'assaut RM68, le RPT-31 LMG et le fusil de chasse Super 500. Un nouveau véhicule sera aussi déployé et une grosse vague d’équilibrages est également attendue. Ces ajustements modifieront notamment plusieurs armes comme l’AC-42 et le MTAR-21, et lisseront leurs statistiques. Évidemment, beaucoup de bugs sont également corrigés dans la foulée.

Battlefield 2042 saison 4, notes de patch sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

LES NOUVEAUTES DE LA SAISON 4

Nouvelle carte : Flashpoint

Une carte principalement rocailleuse et aride où se cache un réseau d'infrastructures idéales pour le corps-à-corps. Les sniper pourront prendre les hauteurs pour cibler les brebis égarées qui sortiraient le nez dehors tandis que d'autres soldats pourront s'engouffrer dans la mêlée avec leur véhicule jusqu'à prendre position dans les différents bâtiments au centre de la carte.

Nouvelle spécialiste : Camila « Blasco »

Une experte en reconnaissance adepte des embuscades. Elle pourra profiter de son équipement spécial, le X6-Infiltration Device, pour créer des zones mortes sur le champ de bataille et ainsi rendre obsolète l'électronique ennemie. Il permettra également de mettre en évidence les appareils adversaires. Sa compétence passive, quant à elle, permettra à Blasco de passer devant les équipements ennemis de type mines, claymore ou détecteur sans les déclencher. Sauf si biensur elle décide de rester devant.

Nouveau véhicule : CAV-Brawler

Le CAV-Brawler est un véhicule de type IFV capable de traverser de petits espaces tout en offrant une protection suffisante à vos coéquipiers.

Nouvelles armes AC9 SMG : un pistolet mitrailleur ultra léger. RM68 : un fusil d'assaut idéal pour les combat rapproché avec silencieux intégré. RPT-31 LMG : une mitrailleuse légère de gros calibre. Cadence faible mais gros dégâts. Super 500 : un fusil de chasse à très courte portée qui occasionne d'énormes dégâts.



Nouveau gadget : Le SPH : le lanceur SPH permet de tier des projectile collant sur l'infanterie et les véhicules (disponible pour la classe assaut uniquement)

:

Nouveau Battle Pass

Ce nouveau battle pass de la saison 4 permettra de déverrouiller divers objets, cosmétiques et de cartes de joueur. De tout nouveaux contenus comme le nouveau spécialiste, les armes et les véhicules seront également disponibles dans les niveaux gratuits. Les niveaux premium donnent accès à d'autres récompenses cosmétiques exclusives.

AMELIORATIONS ET EQUILIBRAGE

Améliorations générales La séquence de fin de manche explique maintenant ce qui se passera après cette phase de transition. Correction d'un problème où atteindre Extraction Streak 3 dans la zone de danger avec Crawford et Zain ne déverrouillait pas l'arrière-plan de la carte de joueur Risk Worth Taking Correction d'un problème qui faisait clignoter les icônes des véhicules lorsque la grande carte était ouverte. L'augmentation de la taille de la mini-carte n'augmentera plus également la taille des icônes. Ajout d'une option permettant de personnaliser l'échelle des icônes de la mini-carte. Ajout d'une option pour l'échelle des icônes de la mini-carte à l'échelle avec la distance de vue de la mini-carte (activée par défaut). Correction d'un problème qui provoquait l'affichage incorrect des visuels d'un ping. Correction d'un problème où le cercle de base VFX sur un ping d'emplacement manquait parfois.



Mappage de la manette Dans le cadre de la mise à jour 3.2.0 et du retour au système de classe, les mappages par défaut des manettes ont été mis à jour pour s'adapter à l'ajout du nouvel emplacement de gadget de classe et aux changements de gameplay qui l'accompagnent. En raison de ces changements, nous devrons réinitialiser les dispositions personnalisées pour les contrôleurs. Dans le cadre de cette mise à jour, nous réinitialiserons donc les options de liaison suivantes afin d'éviter tout autre conflit avec les nouvelles dispositions par défaut : Lancer des grenades Changer d'arme principale / Ouvrir le menu Plus Plus navigation dans les menus (choix des pièces jointes)



Battlefield Portal Battlefield 3 - Correction d'un problème avec le SMAW / RPG-7V2 où la fusée était déviée vers le sol lorsque l'utilisateur tirait dans une clôture. Battlefield 3 - Correction d'un problème où le SFX pour la détonation ne fonctionnait pas correctement lors de l'utilisation d'une détonation à distance C4. Les expériences de portail personnalisées qui ont une IA PvP (mais pas PvE) et aucun changement autre que la liste des cartes auront des rubans XP activés, une progression de maîtrise jusqu'au niveau 12 et des missions hebdomadaires activées au lieu de l'XP restreint habituel.



Les maps de Battlefield 2042 Breakaway Les Penguins ont comblé un trou près de B1 dont les joueurs n'auraient pas pu sortir s'ils en avaient été victimes. Correction d'un problème visuel avec la fumée qui s'échappait des deux silos près des bassins de déchets. Kaléidoscope Correction d'un problème où les lignes de secteur entre les secteurs D et C se chevauchaient lors de la lecture de Conquest. Échoué Correction d'un problème où les joueurs apparaissaient parfois dans un conteneur dans certains modes de jeu. Correction d'un problème où la caméra cinématique pendant l'intro se comportait parfois de manière incorrecte en mode Conquête. Fer de lance Correction d'un problème lors de certains mode de jeu où un joueur était considéré hors limite lorsqu'il tentait de se déployer sur le point de capture "A".



Soldat Amélioration de la cohérence des éliminations au corps à corps pour les soldats debout et accroupis. Amélioration du comportement couché sur les pentes raides. Amélioration du comportement de la tyrolienne lorsqu'un véhicule était garé à proximité du même emplacement que la tyrolienne. Correction d'un problème qui bloquait parfois la caméra lors de l'utilisation d'une échelle. Correction d'un problème qui provoquait la lecture de l'audio dans la mauvaise direction alors qu'il était à terre. Correction d'un problème qui faisait disparaître l'icône des armes sélectionnées lors de la montée d'une échelle.



Les Spécialistes de Battlefield 2042 Caspar Correction d'un problème qui permettait au drone OVP-Recon de Casper de détruire certains objets de la carte auxquels il n'était pas destiné. Crawford Correction d'un problème qui faisait qu'aucune barre de santé n'était présente lors de la réparation de la Mitrailleuse et du Ranger de Boris tout en jouant avec Crawford. Dozer Correction d'un problème qui faisait que le couteau de lancer générait une balle de ricochet en frappant le bouclier balistique de Dozer Falck Correction d'un problème qui faisait que les ondes de choc des explosions interrompaient l'interaction d'auto-guérison de Falck. Lis Réduction de la portée maximale du G-84 TGM Réduction de la vitesse de boost du G-84 TGM Resserrement des angles de braquage du G-84 TGM. Ajustement du serrage d'entrée lors de l'amplification avec le G-84 TGM conformément aux nouveaux angles de braquage. Réduction du modificateur d'accélération lors du boost avec le G-84 TGM Païk Correction d'un problème qui empêchait Paik d'utiliser son scanner EMG-X sur les sièges passagers Zaïn Correction d'un problème où le son qui jouait lors de la mise à jour de la distance d'explosion du fusil à air comprimé XM370A de Zains était déclenché dans des cas où il ne devrait pas.



Gadgets Correction d'un problème où la grenade EMP ne désactivait pas certaines armes de véhicule ou ne déclenchait aucun effet comme prévu. Correction d'un problème où certains gadgets pouvaient frapper des soldats ennemis à travers des portes autonomes Correction d'un problème où l'utilisation du T-UGS provoquait un tremblement d'écran indésirable. Correction d'un problème où le SFX de la télécommande de détonation sur C5 ne fonctionnait pas correctement.

L'Assault pourra désormais transporter un maximum de deux stylos médicaux. Au moment du spawn, vous en aurez toujours un à votre disposition. Correction d'un problème avec le M18 Claymore afin qu'il ait une explosion orientée vers l'avant exclusivement.

Le M18 Claymore ne sera plus capable de détruire les murs des bâtiments, c'est pour le rendre plus conforme à son intention Ajustement de la mine AT afin qu'elle se fonde mieux dans le terrain. Correction d'un problème où endommager un Mounted Vulcan opéré par un joueur entraînait la réception de Vehicle Assist XP lorsqu'un coéquipier le détruisait Les pings de localisation ne s'afficheront plus lorsque vous envoyez un ping à un Vulcain monté neutre.



Véhicules Correction d'un problème où le radar aérien était présent alors que la mini-carte était désactivée.

Mise à jour du réticule pour le drone UAV-1. Correction d'un problème avec le système de protection active sur les véhicules qui provoquait parfois l'application de VFX deux fois lors d'une interception réussie. Correction d'un problème où les roues du véhicule bougeaient parfois dans un ascenseur. Correction d'un problème qui faisait que les deux réticules du M5C Bolte affichaient des marqueurs de coup lorsque les missiles étaient équipés. Mise à jour du télémètre dans les véhicules pour passer à 100+ au lieu de 200+ L'utilisation d'un couteau sur un véhicule léger a maintenant un impact réduit, nous avons précisé précédemment que nous n'avons pas inventé l'adamantium pour les couteaux et c'est toujours le cas. Correction d'un problème qui faisait parfois apparaître des traceurs décalés lors du tir du Canister Pod sur des véhicules. Activation du signal audio du système de détection des menaces pour les passagers dans EMKV90-TOR comme prévu. Lorsque vous pilotez ou conduisez un véhicule, les sons de verrouillage ne joueront plus pour aucun passager.

L'APS ne restera plus actif après qu'un véhicule a été piraté. Les feux de freinage des véhicules ont vu leur luminosité atténuée lorsqu'ils étaient sur Stranded.



Spécifique aux avions Améliorations apportées à la portance et à la traînée des ailerons et de la profondeur des avions à réaction pour permettre un tangage plus fluide. Pitch down amélioré pour tourner maintenant plus vite que de cabrer comme prévu. Le mode VTOL s'activera et se désactivera désormais correctement pour le F35 et le Condor Ajustement du taux de rotation du F35 pour être plus en ligne et en compétition avec le SU-57 Felon.



Les Armes de Battlefiled 2042 Correction d'un problème visuel qui était présent sur la portée PKS-07 lors de l'ADS. Correction d'un problème où l'utilisation d'un bipied contre n'importe quelle surface réduisait la dispersion Correction d'un problème où les statistiques d'armes s'affichaient parfois dans les champs pour et contre du menu de collection. AC-42 L'AC-42 ne coupera plus l'écran lors de l'ouverture du menu Plus. MTAR-21 Correction d'un problème où le MTAR-21 avait le mauvais multiplicateur de tir à la tête.

L'accessoire de canon lourd MTAR-21 affecte désormais le recul, la dispersion, la vitesse des balles et le ROF. Correction d'un problème où le MTAR-21 n'affichait pas Burst comme mode de tir disponible dans les détails de l'arme. M416 Correction d'un problème où le M416 avait le mauvais multiplicateur de tir à la tête. NVK-22 NVK-22 n'a plus d'animation de rechargement interrompue lors de l'approvisionnement.

Le NVK-22 ne tirera plus 2 fois s'il maintient le bouton de tir pendant l'animation de rechargement. XM8 LMG Le XM8 LMG a maintenant le bon nombre de chargeurs.



Vous trouverez d'autres informations supplémentaires sur ce gros patch de Battlefield 2042 directement sur le site officiel.