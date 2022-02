Inutile de faire tenir le suspens plus longtemps, la première saison de Battelfield 2042 a été repoussée au début de l'été 2022 afin que le développeur DICE puisse se concentrer sur la résolution des problèmes actuels du jeu.

Une note d'espoir pour Battlefield 2042

La décision a été prise afin " le jeu atteigne les plus hauts standards de qualité de la franchise.". Voici ce qu'explique le producteur Ryan McArthur :

Merci de votre patience. Nous savons que vous voulez en savoir plus à propos de la correction des problèmes relevés dans Battlefield 2042 et de la direction que prendra le jeu au cours des mois à venir. Aujourd'hui, nous vous confirmons que notre équipe s'engage à faire en sorte que le jeu atteigne les plus hauts standards de qualité de la franchise. Nous vous avons entendus. Ainsi, nous allons nous investir activement dans l'avenir de Battlefield 2042. Nous travaillons sur plusieurs fronts afin d'analyser vos commentaires et d'appliquer des correctifs conséquents au jeu, introduire les fonctionnalités majeures que vous jugez essentielles et développer le jeu d'équipe. Nous avons dû prendre de grandes décisions pour que notre prochaine série de mises à jour instaure de telles améliorations, la plus importante étant de déplacer la date de sortie de notre première Saison au début de l'été. Cela nous donne le temps de nous concentrer sur l'amélioration de l'expérience Battlefield 2042 tout en finalisant le développement de notre contenu saisonnier pour qu'il atteigne tous les standards de qualité.

Certains joueurs ont déjà acheté le Battle Pass via les versions Gold et Ultimate du jeu, pour se faire pardonner, DICE leur accordera un pack exclusif comprenant un skin de spécialiste, des skins d'armes et de véhicules, une arme de mêlée et une carte de joueur dans la prochaine mise à jour.

Pour mémoire le jeu est disponible sur PC, PS4, PS5; Xbox One et Xbox Series.