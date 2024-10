Contre vents et marées, Battlefield 2042 continue de se mettre à jour et accueille enfin une nouveauté attendue de très longue date par les adeptes de la licence.

Trois ans après sa sortie dans la douleur, Battlefield 2042 continue malgré tout sa petite vie. À l'occasion d'Halloween, le dernier FPS de la licence phare d'Electronic Arts se fend d'un événement bien dans le thème, avec notamment enfin l'ajout d'un monde longtemps attendu par les joueurs... mais dans une durée limitée. Mieux vaut tard que jamais comme on dit ? Le titre en profite par ailleurs pour être vendu à prix sacrifié sur Steam.

Battlefield 2042 ressort à sa manière des enfers

Définitivement l'épisode le plus mal-aimé de la licence, notamment à cause des spécialistes qui n'ont clairement pas fait l'unanimité, mais surtout un lancement criblé de bugs, de problèmes serveurs et de netcode. Trois ans plus tard, il continue autant que faire se peut de tracer sa route. Après un événement en lien avec Dead Space (paix à son âme...) en début d'année, a débuté le 29 octobre un nouvel événement nommé de manière fort à propos : le Cercle de l'enfer. Pour célébrer Halloween et jusqu'au 26 novembre, tous les modes du jeu passent ainsi en mode « Extrême », le fameux mode Hardcore tant apprécié de nombreux férus de FPS multi. Chaque tir sera donc dans cette configuration extrêmement léthal. Même constat pour des véhicules encore plus mortels. Une petite déception donc, l'ajout du mode Hardcore dans Battlefield 2042 étant donc jusqu'à nouvel ordre limité dans le temps.

L'événement Cercle de l'enfer de Battlefield 2042 ajoute également un nouveau Passe dédié comprenant 30 paliers à débloquer (15 gratuits, 15 premium) pour divers éléments cosmétiques en lien avec Halloween. Enfin, la version Steam du jeu en profite pour être proposée à un prix véritablement sacrifié : respectivement 4,79 euros au lieu de 59,99 euros dans sa version de base, ou 17,99 euros au lieu de 89,99 euros dans son Édition Élite. Tout cela suffira-t-il à motiver les troupes pour donner une seconde chance à Battlefield 2042 ? Rien n'est moins sûr.

On espère en tout cas que le prochain jeu de la licence, Battlefield 7 en viendra redorer le blason de manière explosive. Si l'on en croit les dernières nouvelles à son sujet, cela pourrait bien être le cas. Il faudra toutefois attendre d'en voir plus pour en avoir la certitude.

Source : Page Steam de Battlefield 2042