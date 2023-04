DICE et EA tentent de faire revenir les joueurs qui ont désertés Battlefield 2042. Et cela passe par une nouveauté séduisante.

Spoiler alert : le lancement de Battlefield 2042 n'a pas franchement été une réussite. Si la presse s'est montrée plus clémente, les joueurs ont quant à eux détruits le jeu. Les scores obtenus par le titre sur les agrégateurs de notes en témoignent (2,1/10 sur Metacritic, pour la version PC). Sur Steam, les évaluations sont "plutôt négatives". La plupart des joueurs ont déserté les serveurs, bien que l'arrivée du jeu sur le PlayStation Plus ait permis de sauver les meubles. mais une nouveauté pourrait bien permettre au FPS de DICE de gagner un second souffle.

Un nouveau mode qui fleur bon la nostalgie

Pour les puristes, Battlefield, c'est forcément du combat à grande échelle mêlant combats à pieds et véhicules aériens, terrestres et aquatiques. Mais dans les faits, les modes de jeux à plus petite échelle et centrés sur l'infanterie ont toujours eu le vent en poupe. Alors, l'impossibilité de jouer dans une telle configuration au lancement de Battlefield 2042 a été le dernier clou planté dans le cercueil du FPS. Avec son contenu très léger (seulement six maps), ses bugs et ses problèmes d'équilibrage, le titre a fait fuir la plupart de ses joueurs. Mais DICE tente de se rattraper avec un nouveau mode de jeu intitulé Neutralisation (Shutdown). Celui-ci propose des versions réduites des maps Manifeste, Exposition, Échouement et Poudrière. Les effectifs seront également drastiquement réduits, puisque deux équipes de huit joueurs s'affronteront. Sur son site, EA dévoile les contours ce mode.

Vous pensez tout savoir sur le combat rapproché ? Nous en doutons. Bienvenue en Neutralisation, où le temps n'est pas votre allié (contrairement à votre escouade). Agissez comme une seule et même unité et dominez l'ennemi dans deux manches pour remporter la victoire. Attaquez, posez et protégez - Infiltrez-vous pour atteindre les objectifs ennemis et posez des Lances (l'objectif de mode en Neutralisation), puis protégez-les pour gagner un maximum de points. Défendez, localisez et désactivez - Localisez et éliminez les adversaires qui portent les Lances, puis empêchez les autres ennemis de les récupérer. Si une Lance est posée, désamorcez-la au plus vite. Maîtrisez ces objectifs et la victoire sera vôtre. Exploitez au mieux les classes dans cette expérience à petite échelle (8 contre 8) axée sur l'infanterie. On n'abandonne personne. Saisissez toutes les opportunités. Votre escouade en dépend. Source : site officiel d'EA

Un nouvel event sur Battlefield 2042

Le nouveau mode de jeu Neutralisation débarquera donc dans le cadre de l'event L'Eveil du Léviathan (Leviathan Rising). Celui-ci prendra place entre le mardi 11 et le mardi 25 avril, 14h (heure française). Et évidemment, il ne se contente pas d'ajouter un nouveau mode de jeu. Alors que DICE nous réserve-t-il ? Pas de nouveaux spécialistes en tout cas, puisque leur importance a largement été revue à la baisse. Depuis quelques mois Battlefield est en effet retourné à son bon vieux systèmes de classes (Assaut, Soutien, Eclaireur et Ingénieur). En jouant au nouveau mode de jeux, les joueurs pourront débloquer des rubans. En fonctions du nombre de rubans remportés, ils auront alors accès à différents bonus.

Semaine 1 :

15 Rubans = Pendentif d’arme épique « Contagion »

40 Rubans = Skin d’arme épique « Kilooctet » pour l’AK24

75 Rubans = Set de Spécialiste épique « Exécution de code » pour Paik

Semaine 2 :

15 Rubans = Pendentif d’arme épique « Le sceau de la mort »

40 Rubans = Skin de véhicule rare « Autorité de domaine » pour l’AH-64GX Apache Warchief

75 Rubans = Set de Spécialiste épique « Refus de service » pour Casper

Des packs payant également disponibles

En plus des rubans à débloquer en fonction de vos performances en parties, un pendentif d'arme rare "Division Léviathan" et un skin d'arme rare "Activation" pour l'AM40 seront offerts à tous les joueurs. Enfin, EA a dévoilé le contenu des packs payants que vous pourrez vous procurer via la boutique du jeu. Rappelons que les pièces nécessaires à l'achat s'obtiennent avec de l'argent réel. Ça fait beaucoup à digérer, mais vous disposez désormais de toutes les informations au sujet du prochain event de Battlefield 2042 !

Semaine 1 : Pack Activation (Boutique) - 2 400 pièces Battlefield

Set de Spécialiste légendaire "Bootkit" pour Angel

Skin d'arme épique "Force brute" pour l'Avancys

Skin de véhicule rare "Téléchargement" pour l'EBLC-Ram

Arrière-plan de fiche de jeu épique "Baptême du feu"

Skin d'arme légendaire "Accès terminal" pour le M5A3

Couvre-chef épique "Fantasma" pour Blasco

Arrière-plan de fiche de jeu rare "Visage brisé I"

Semaine 1 : Pack Désactivation (Boutique) - 1 400 pièces Battlefield

Set de Spécialiste épique "Tête pensante" pour Irish

Skin d'arme épique "Cryptage" pour l'AM40

Skin d'arme rare "Alias" pour le M44

Plaque de fiche de jeu rare "Piraté"

Bonus d'EXP rare de 1 heure

Skin de véhicule épique "Service Cloud" pour le RAH-68 Huron

Semaine 2 : Pack épique Substitution (Boutique) - 1 400 pièces Battlefield