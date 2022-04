EA et DICE parviendront-ils à sauver Battlefield 2042 ? On le sait, les développeurs ne comptent pas lâcher le jeu de sitôt même s’ils s’affairent déjà sur le prochain opus. En attendant l’arrivée de la saison 1, des joueurs ont découvert qu’une fonctionnalité que personne n’attendait allait arriver.

Bientôt des microtransactions dans Battlefield 2042 ?

Battlefield 2042 n’est pas sorti de l’auberge. Malgré son lancement catastrophique et une désertion sans pareille, EA et DICE s’accrochent jusqu’au bout. En attendant la saison 1 du jeu repoussée à cet été, les développeurs ont déployé le patch de la rédemption. Au menu, plus de 400 bugs corrigés et quelques améliorations. Mais rien qui ne permette au jeu de retrouver sa gloire d’antan, même s’il parvient à rallier quatre fois plus de joueurs qu’il y a quelques semaines. Bon, en même temps la barre était basse.

Si ce gros patch est un premier pas encourageant, il cache une plus triste nouvelle. En fouillant dans les données de la fameuse mise à jour 4.0, les datamineurs ont découvert que Battlefield 2042 se préparerait à accueillir des microtransactions. Il est en effet question d’une boutique in-game, et forcément d’achats. Il serait possible d’y obtenir des packs de cosmétiques pour les Spécialistes, des armes, des véhicules ainsi que des boost d'XP, moyennant de l’argent réel. 5 packs de monnaie en jeu ont par ailleurs été dénichés.

Des missions hebdomadaires et des bonus

A leur décharge, les microtransactions font partie intégrante de la franchise depuis quelques années. Cela fait un moment que les fans s’y sont habitués, et on imagine que ce n’est pas ça qui fera partir les quelques irréductibles. Mais ce n’est clairement pas ça qui sauvera EA du naufrage. Par ailleurs, les fichiers épluchés mentionnent également d’autres éléments. Il est par exemple question de missions hebdomadaires ou encore de bonus relatifs au Battle Pass de Battlefield 2042.

Évidemment, si ces datamineurs ont fait leurs preuves par le passé, la prudence reste de mise. EA pourrait tout aussi bien décidé de faire marche arrière, mais il y a très peu de chances. Les développeurs n’ayant pas dévoilé de roadmap précise pour le FPS, il faudra attendre une communication officielle de leur part.