Malgré l'historique de la série, le dernier épisode de Battlefield en date à savoir l'épisode 2042 n'a pas eu le succès escompté et c'est Electronic Arts qui l'admet.

C'est l'heure du bilan financier pour EA. Dans l'ensemble on ne peut pas dire que l'éditeur soit à plaindre avec pas moins de 7,2 milliards de dollars de recette sur les 12 derniers mois, soit 22% de plus par rapport à l'année dernière. EA se targue même d'avoir 180 millions d'utilisateurs mensuels sur ses différents jeux et services. Mais Battlefield 2042 reste un problème.

Le cas Battlefield 2042

Le CEO Andrew Wilson admet que « le jeu n'a pas atteint leurs attentes ». Wilson parle évidemment de plusieurs types d'attentes à savoir l'accueil critique, aussi bien de la presse que du public mais aussi le volume de ventes. Il explique :

Battlefield 2042 a toujours été un jeu ambitieux, et nos équipes ont tout fait pour innover sur plusieurs points, comme une échelle plus massive, des parties à 128 joueurs, des nouveaux modes, un gameplay plus dynamique… Développer ce jeu avec nos équipes à la maison pendant quasiment deux ans a été un vrai défi.

En d'autres termes, d'après lui, le jeu était trop ambitieux et le télétravail n'a pas aidé à en faire un jeu plus qualitatif.

Nous avons lancé le jeu avec une bonne stabilité puis, à mesure que de plus en plus de joueurs s’y sont essayés, il était clair que nous avons mal anticipé les problèmes de performance.

Le problème c'est que la stabilité ne fait pas tout. Et que le jeu souffre aussi d'autres soucis d'ordre plus complexes. Reste à voir si EA va rattraper le train en marche ou si il va devoir falloir attendre un nouvel épisode pour redorer le blason de la série.