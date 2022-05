Est-ce que Battlefield 2042 peut remonter la pente comme son rival ? EA l’espère bien. L’éditeur a en tout cas de nouveau affirmé vouloir suivre le jeu sur le long terme, même si la dernière grosse mise à jour n’a pas rameuté les foules. La firme américaine mise très certainement sur la première saison de Battlefield 2042 et aussi un peu sur vous.

Le retour des joueurs pour façonner le futur de Battlefield ?

Electronic Arts a envoyé un sondage aux joueurs de Battlefield 2042 pour collecter leur avis et donc qu’ils les aident à forger le futur du jeu voire de la licence. Plus spécifiquement, l’éditeur souhaite récolter leur ressenti sur plusieurs aspects-clés du FPS, comme les cartes, les spécialistes, la variété des armes et des véhicules, le temps de voyage entre les objectifs, le délai de respawn, le nombre de joueurs max et bien plus. Bref autant de questions nécessaires pour prendre la température avant d’opérer des changements, ou pas.

Là encore, si EA promet un suivi sur plusieurs années pour Battlefield 2042, il n’est pas à exclure que ce sondage ait en réalité une autre finalité : préparer le terrain pour le prochain opus. On sait que DICE pense déjà au futur jeu Battlefield, et savoir spécifiquement ce que les joueurs ont aimé ou non dans celui qui a fait un flop semble vital pour la suite. Le studio a bien l’intention de ne pas répéter les mêmes erreurs que Battlefield 2042 et on comprend pourquoi. Les éléments cités dans le questionnaire semblent s'attaquer à des éléments trop concrets qui ne pourraient pas être changés, ou en tout cas pas dans l'immédiat.