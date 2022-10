Cette année 2022 ne fut pas très tendre avec Battlefield 2042, comme vous avez pu le remarquer, l'avis général était assez négatif malgré quelques irréductibles fans du FPS. Lorsque EA a sorti Battlefield 2042 il y a 11 mois, l'un des arguments de vente majeur était la mise à disposition de mises à jour constante pour agrandir le contenu, ce qui ne fut hélas pas le cas.

Une promesse qui se réalise enfin pour Battlefield 2042 ?

Pour être tout à fait exact, le modèle de jeu service était normalement prévu dans Battlefield 2042 comme étant un substitut à la campagne solo traditionnelle, pour combler un vide indéniable dans l'esprit des joueurs. Mais ça va bientôt faire un an que la communauté n'a ni l'un ni l'autre. Ceci étant notamment lié aux problèmes à corriger d'urgence pour rendre le titre plus agréable à jouer. Il était même prévu d'y avoir un système d'événements climatiques... Bref, de belles idées qui sont encore à ce jour totalement absentes.

Mais très récemment, EA vient de dévoiler la bande annonce de l'événement Battlerfield 2042 : The Liquidators dont vous pouvez admirer la présentation au dessus de cette news. Celui-ci devrait se concentrer notamment sur les combats d'infanterie et non les véhicules. Le nouveau mode de jeu se nomme Conquête Tactique :

Nouveau mode : Conquête Tactique Jouez à une variante du mode Conquête qui met l'accent sur des combats rapprochés d'infanterie frénétiques. Affrontez les escouades ennemies en essayant de prendre et de conserver trois drapeaux. Pour remporter la manche, épuisez les tickets de l'ennemi.

L'événement Liquidators pour Battlefield 2042 aura lieu du 11 au 25 octobre.