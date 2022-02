Décidément, Battlefield 2042 ne cesse de faire parler de lui ces derniers jours. Cette fois ce sont des joueurs qui demandent réparation via une pétition en ligne. Les détails

Battlefield 2042 n'a pas eu un lancement sans faille, loin de là. Et même si DICE a fait des promesses sur des changements à venir et que la première saison a été reportée pour y parvenir, certains joueurs sont mécontents. À tel point qu'une pétition vient d'être mise en ligne. Celle-ci vient déjà d'atteindre le nombre de 23 000 signataires, et cela ne fait que grimper.

Un message clair à faire passer

La sortie de Battlefield 2042 par EA a tourné en dérision tous les clients qui ont acheté ce jeu vidéo pour 70 dollars (USD) en raison de la publicité mensongère d'EA.

Battlefield 2042 a coûté aux consommateurs des millions de dollars en dommages et a contrarié des milliers de clients dans le monde entier. Selon de nombreux rapports de consommateurs, Electronic Arts et DICE n'ont pas tenu de nombreuses promesses faites au lancement, et Battlefield 2042 a été lancé dans une version injouable. Aujourd'hui encore, Battlefield 2042 présente des bugs qui modifient radicalement l'expérience de jeu, à tel point que de nombreux membres de la communauté le considèrent comme une version inachevée.

En fait, Battlefield 2041 était si mal fait que même Steam, un fournisseur très réputé de jeux vidéo pour PC, permet aux clients d'obtenir un remboursement complet. En signant cette pétition, vous ferez un pas de plus pour obtenir le remboursement de Battlefield 2042. Supposons que cette pétition reçoive 50 000 signatures ou plus. Dans ce cas, l'un des meilleurs avocats spécialisés dans les actions collectives du pays est prêt à prendre en charge notre dossier contre EA.

Signer cette pétition équivaut à dire : "J'aurais aimé être remboursé pour ce jeu". Veuillez signer cette pétition si vous estimez que vous méritez un remboursement pour Battlefield 2042. La communauté des joueurs ne devrait pas tolérer ces abus et ces brimades de la part de sociétés multimilliardaires qui produisent des jeux inachevés et des publicités mensongères.

On peut dire que le joueur en question portant le pseudo de Satoshi Nakamoto n'y va pas de main morte. Reste à voir si EA va communiquer de manière officielle sur le sujet ou si il va falloir attendre une véritable action en justice pour faire bouger les choses.