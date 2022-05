Battlefield 2042 n'a pas répondu aux attentes, de l'aveu même d'Electronic Arts. Un épisode controversé qui s'est attiré les foudres des joueurs dès les premiers jours, et qui est aujourd'hui en pleine reconstruction. Ou en pleine construction selon le point de vue. Mais le jeu a-t-il un véritable avenir ?

Battlefield 2042 n'est pas fini, c'est EA qui le dit

Dès sa sortie, et même dès sa bêta pour être honnête, Battlefield 2042 s'est pris les pieds dans le tapis. Les problèmes étaient tels que la saison 1 a dû être repoussée et encore à l'heure actuelle, l'éditeur et DICE luttent pour sauver un jeu déserté.

Electronic Arts pourrait-il baisser les bras pour tout miser sur l'avenir avec "BF7" ? Négatif, mon colonel.

Non, et encore une fois, nous avons une vision à long terme. C'est l'une des plus grandes franchises de notre industrie développée par l'une des plus grandes équipes de l'industrie. Nos attentes la concernant sont qu'elle va continuer à se développer et être une partie importante de notre portefeuille de licences pour de nombreuses, nombreuses années à venir. Andrew Wilson, PDG d'EA

Des propos rapportés par nos confrères de VGC, tenus par le PDG Andrew Wilson lors de la publication des résultats financiers d'EA. L'avenir de BF 2042 est-il rassurant pour autant ?

Un futur fait de microtransactions ?

Bientôt la rédemption pour Battlefield 2042 ? C'était un peu l'idée du gros patch 4.0 qui a corrigé plus de 400 bugs, mais un grain de sable pourrait venir enrayer la machine. Ce grain de sable, ce sont les microtransactions souvent détestées par les joueurs. EA serait en effet en train de travailler à l'implémentation de boost d'XP et autres... contre de l’argent réel. Certes, ce n'est pas nouveau dans la franchise, mais ce n'est vraiment pas le moment pour y penser...

Electronic Arts prévoit également la création d'un "Battlefield Universe" et pour cela, Marcus Letho, co-créateur de Halo et de Disintegration, s'est vu confier les rênes d'un studio à Seattle. L'objectif ? Modifier de fond en comble le processus de développement pour un meilleur futur.

Nous avons un leadership incroyable de cette équipe désormais. Ils repensent le processus de développement à partir de zéro et utilisent vraiment le modèle Vince Zampella/Respawn qui consiste à "s'amuser le plus rapidement possible". Ils ont fait des milliers de mises à jour pour la communauté, ont travaillé sur la qualité de vie et ont mis au point le cœur du jeu. Je pense qu'ils nous restent encore du travail et l'équipe s'engage à le faire pour la communauté. Au-delà de ça, lorsque nous serons arrivés à un point où nous pensons être dans la bonne direction pour l'expérience et le jeu de base, alors il faudra vous attendre à ce que nous investissions et faisions grandir le jeu au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Andrew Wilson, PDG d'EA.

BF 2042 et la franchise dans son ensemble arrivera t-elle à se relever d'après vous ? Avez-vous, comme beaucoup, quitté le jeu ? Ou à l'inverse, prenez-vous tout de même du plaisir dessus ? Dites nous tout en commentaires.