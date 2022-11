L’année 2022 n’a pas été tendre pour Battlefield 2042. Le jeu n’a pas eu le succès escompté, au point d’être rapidement déserté après son lancement. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque les fans de la licence se sont réfugiés deux autres opus plus appréciés, et la situation risque de ne pas s’améliorer dans les jours à venir pour le FPS futuriste. EA commencerait doucement mais sûrement à creuser la tombe de BF 2042.

Bientôt la fin pour Battlefield 2042 ?

Malgré l’hécatombe seulement quelques mois après son lancement, Battlefield 2042 était parvenu tant bien que mal à remonter la pente. Les développeurs en ont enfin fait le jeu qu’il devait être au fil des mises à jour, quitte à prendre des décisions radicales les poussant à supprimer des fonctionnalités propres à cet épisode. EA estime visiblement que Battlefield 2042 ne s’en relèvera jamais et se contentera du service minimum à l’avenir. Le site internet dédié au jeu semble en effet indiquer des mises à jour au rabais à l’avenir.

« Chaque saison introduira une carte avec de nouvelles expériences pour vous mettre au défi et pousser encore plus le gameplay. Avec Battlefield Portal, vous pouvez redécouvrir les classiques de Battlefield 1942, Bad Company 2 et Battlefield 3, ou changer les règles en y ajoutant un twist moderne avec le contenu de Battlefield 2042 », peut-on désormais lire sur la page du jeu. En d’autres termes, dès la saison 3 le contenu sera revu à la baisse. Selon les informations de Tom Henderson, elle ne comprendrait en effet qu’une seule nouvelle map, un véhicule inédit, un Battle Pass et quelques nouvelles armes et véhicules.

Battle Pass de la saison 2

Quatre saisons et c'est tout ?

Toujours selon les sources d’Insider Gaming, les développeurs avaient de grandes ambitions sur le long-terme pour Battlefield 2042. Cependant, le mauvais accueil et les ventes décevantes les ont contraints à abandonner leurs gros projets post-lancement. DICE semble désormais vouloir miser avant tout sur Battlefield Portal, sans doute pour rameuter celles et ceux qui ont déserté le jeu au profit des épisodes précédents. La nouvelle met déjà plusieurs joueurs plus en colère qu’ils ne l’étaient à la sortie du FPS. « Seulement 4 Donc au total on a eu que 4 nouvelles maps un an et demi après le lancement. « Donc au total on a eu que 4 nouvelles maps un an et demi après le lancement. C’est terrible. Je n’achèterai pas le prochain jeu BF », commente par exemple un internaute. Les développeurs donneront cependant des nouvelles concrètes ce jeudi 10 novembre à 17 heures.

On rappelle néanmoins qu’EA se contente du service minimum depuis des mois, puisque le jeu est entre les mains d’une équipe réduite qui doit se contenter de permettre au jeu d’atteindre les exigences haut de gamme qui ont été vendues lors de sa campagne de communication. Battlefield 2042 a fait fait un long chemin depuis son lancement, mais l’objectif est depuis longtemps de concocter les quatre saisons promises « le plus vite et le moins cher possible », avait expliqué Jeff Grubb. Il y a fort à parier que le FPS soit officiellement un dead game une fois l'objectif atteint, soit d'ici quelques mois.