Spider-Man est clairement le super-héros le plus en vue sur consoles depuis quelques années. Entre le jeu en monde ouvert de 2018, le spin-off Miles Morales et Marvel's Spider-Man 2 attendu le 20 octobre prochain sur PS5, les fans de l'Homme-araignée sont gâtés. Pourtant, avant qu'il ne tisse sa toile sur PlayStation, Spider-Man était dans l'ombre d'un super-héros DC Comics qui vampirisait tout sur son passage : Batman. Dans les années 2010, l'homme chauve-souris a connu son heure de gloire grâce à des titres marquants développés par Rocksteady. Justement, les plus nostalgiques vont certainement apprécier les redécouvrir sur Nintendo Switch.

Trois jeux Batman arrivent très bientôt sur Nintendo Switch

On savait depuis le mois de juin que Batman allait faire son retour prochainement. Ne rêvez pas, le super-héros ne reviendra pas dans un nouveau titre, mais dans la compilation Batman : Arkham Trilogy qui réunira les trois jeux cultes de la trilogie sur Nintendo Switch. Rocksteady annonce que la compilation sortira le 13 octobre prochain sur la console hybride. Les joueurs pourront donc (re)découvrir les jeux Batman : Arkham Asylum, Batman : Arkham City et la conclusion Batman Arkham Knight avec tous leurs DLC. Malheureusement, Arkham Origins ne fait toujours pas partie de la collection, comme ce fut le cas sur PC, PS4 et Xbox One en 2018.

Précisons que c'est bien le studio Turn Me Up Games qui s'est chargé du portage de cette compilation sur Nintendo Switch pour Warner Bros. Games et non Rockseady lui-même. On lui doit notamment les sorties sur la console hybride de It Take Two, Tony Hawk Pro Skater 1+2 ou encore de la collection Borderlands. Les trois jeux sortiront ironiquement une semaine avant Marvel's Spider-Man 2 sur PS5. Rappelons que la version physique de Batman Arkham Trilogy comportera seulement Arkham Asylum sur la cartouche et qu'il faudra télécharger les deux autres jeux. En tout cas, ce pack devrait rassembler les joueurs qui n'ont jamais touché à ces titres mythiques, mais aussi les fans nostalgiques, notamment ceux qui ont été déçus par Gotham Knights.

De son côté, Rocksteady est toujours à l'œuvre sur Suicide Squad : Kill the Justice League, prévu pour le 2 février prochain. Vous pourrez évidemment retrouver Batman dans le jeu d'aventure, mais pour le moment, il n'y a donc pas de nouveau jeu dédié au super-héros en préparation. En revanche, un nouveau titre en VR dans l'univers de la franchise serait actuellement en développement.