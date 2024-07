À elle seule, la franchise Batman est une véritable mine d’or. Le chevalier noir passionne et son univers intrigue. On le sait, il reviendra bientôt pour quelques films dans le nouveau DCU. Ça a été annoncé, il devrait même être accompagné d’un de ses plus fidèles acolytes. Mais avant d’atterrir dans le nouveau plan de James Gunn et Peter Safran, la mythologie Batman reviendra dans plusieurs autres films et séries.

En 2022, Matt Reeves nous sortait un The Batman solide, porté par Robert Pattinson, plus que convaincant, et la sublime Zoë Kravitz. Un second film est d’ailleurs prévu pour 2026. Une série, The Penguin, avec le retour de Colin Farrell dans le rôle du trafiquant d’armes, débarquera également bientôt sur la toute nouvelle plateforme Max. Très prometteuse, elle serait l’une des premières à étendre l'univers de The Batman et devrait être suivie par d’autres.

Une série Batman très attendue que l'on ne verra certainement jamais

On attendait notamment une série autour de l’asile d’Arkham, chapeautée par le showrunner Antonio Campos. Une série presque horrifique d’après le showrunner, qui devait se dérouler dans l’univers de The Batman, jusqu’au changement de direction à la tête du nouveau DCU. Il avait alors été décidé de continuer à développer la série mais de l’introduire dans le nouvel univers cinématographique. Sauf que d’après Variety, ce ne serait plus que de l’histoire ancienne. Il est dit que la série serait au point mort, et même complètement annulée, bien que rien ne soit encore officialisé. L’info provient d’une source très proche du dossier. Variety ajoute, toujours d’après ses sources, qu’une nouvelle série serait à l’étude et qu’elle se passerait à Gotham City. C’est extrêmement vague, mais ça témoigne toujours de l’intérêt que portent les réalisateurs à l’univers de The Batman, bien que celui-ci ne fasse pas partie des plans du nouveau DCU.

Mais ça, il va falloir s’y faire puisque les films DC sont tous dispatchés dans différents univers : The Batman, le nouveau DCU qui commencera avec Superman, et les films autour du Joker avec Joaquin Phoenix, qui eux aussi évoluent de leur côté. Beaucoup de choses arrivent.

