Quand bien même nous ne verrons jamais la couleur de ce jeu Batman pourtant prometteur, des images d'un prototype ont leaké sur la Toile. La série Arkham de Rocksteady aurait pu avoir un sérieux concurrent sur les bras ! Voici ce qu'il reste de ce qui portait chez Monolith Productions le nom de code « Apollo ».

Batman : L'Ombre de Gotham, ça aurait pu avoir du cachet

Dans les années 2010, les fans de Batman auraient pu avoir droit à une myriade de jeux très prometteurs. Rocksteady avait en tout cas mis la barre très haut avec Arkham Asylum en 2009 et Arkham City en 2011. Un autre jeu centré sur le Chevalier Noir aurait pu sortir, du côté cette fois de Monolith Productions. Il était alors question d'un titre inspiré de l'excellente trilogie de films de Christopher Nolan. Nous y retrouvions le Batman de Christian Bale dans un vaste monde ouvert, où la discrétion était l'arme la plus redoutable de son arsenal.

Nous aurions également pu y voir une première ébauche du système Némésis de L'Ombre du Mordor. Pour rappel, ce système permet de créer des boss propres à notre partie si nous ne les abattons pas dès la première rencontre. Un tel concept aurait été fantastique dans l'univers du Chevalier Noir. Malheureusement, le monde du jeu vidéo était trop petit pour accueillir deux grands jeux Batman en monde ouvert. Le titre annulé de Monolith Productions aurait probablement trop souffert la comparaison avec l'excellent Arkham City.

C'est pourquoi Warner Bros. a chargé Monolith Productions de changer de fusil d'épaule. Le studio a finalement plutôt gâté les fans du Seigneur des Anneaux avec le tout de même aussi excellent L'Ombre du Mordor. Sa suite sortie en 2017, L'Ombre de la Guerre, a également été une franche réussite. Encore aujourd'hui, les deux titres représentent l'une des meilleures adaptations vidéoludiques dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Comme dirait le Commissaire Gordon dans The Dark Knight s'agissant du jeu Batman tristement annulé : « C'est le jeu qu'on méritait, pas celui dont on avait besoin ». Monolith Studios n'a toutefois pas totalement dit adieu à l'univers de DC Comics. Un jeu Wonder Woman est en effet en production chez eux, quoique nous en sachions très peu à l'heure actuelle.