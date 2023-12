Si vous êtes fan de Batman et possédez une Nintendo Switch, voici de quoi susciter une vive réaction. Cette situation pourrait être considérée comme décevante et source de frustration.

Les fans de Nintendo peuvent désormais profiter d'un trio de jeux Batman avec Batman: Arkham Trilogy sur Nintendo Switch. Après un retard de dernière minute, le pack est désormais disponible à la fois en format physique et numérique. Cependant, selon une analyse de Digital Foundry, le résultat final laisse à désirer sur plusieurs aspects techniques. C'est le moins que l'on puisse dire.

La catastrophe Batman sur Switch

C'est bien simple, d'après un journaliste de Digital Foundry, le rendu du jeu est tout simplement inacceptable sur Nintendo Switch. Voici un résumé des constatations techniques majeures pour chaque jeu. On vous prévient, ça fait mal au cœur.

Dans Batman: Arkham Knight sur la Nintendo Switch, plusieurs problèmes techniques ont été identifiés. Premièrement, le jeu souffre de taux de rafraîchissement inférieurs à 30 images par seconde, avec des chutes fréquentes, rendant l'expérience de jeu moins fluide. L'expérience est accompagnée de saccades qui peuvent durer plus de 100 millisecondes. Ces problèmes peuvent être particulièrement perceptibles dans les moments d'action intense, où le jeu peut même se figer à 0 fps.

La qualité graphique est également affectée. Les textures et les propriétés des matériaux sont dégradées, avec une perte notable de détails. Les textures utilisées sont de très basse résolution, et la géométrie des objets distants est simplifiée. Cette réduction de la qualité graphique est également visible dans le ciel, où les nuages sont simplifiés, et dans le signal de la Bat, dont la texture est de très basse résolution.

Une catastrophe absolue

Les modèles de personnages sont plus basiques, accompagnés d'ombres floues, et le post-traitement global, comme la profondeur de champ et le flou de mouvement, est réduit. Les éléments destructibles disparaissent souvent brusquement lorsqu'ils sont touchés en conduisant. Enfin, la résolution est fixée à 810p en mode docké sans anti-aliasing, et elle chute à 540p en mode portable.

Concernant Batman: Arkham City, le jeu présente des ombres de plus haute résolution, mais souffre de légers problèmes d'alignement. L'absence de profondeur de champ et le chargement lent des textures sont également notables. L'absence d'anti-aliasing et des baisses de fréquence d'images sont présentes, même si certaines parties du jeu fonctionnent correctement à 30 fps. Enfin, pour Batman: Arkham Asylum, le jeu propose une répartition dynamique 1080p/720p avec des résolutions typiques similaires. Il souffre cependant souvent de chutes en dessous de son objectif de 30 fps, restant dans les 20 FPS pour des périodes prolongées, et présente quelques incohérences de temps de chargement.

En résumé, bien que Batman: Arkham Trilogy soit un portage qui puisse paraitre intéressant pour les fans de la série sur la Nintendo Switch, la performance technique est loin d'être optimale. C'est même tout simplement catastrophique.