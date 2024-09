La saga Batman Arkham a été mise sur le banc de touche au profit de Gotham Knights et Suicide Squad Kill the Justice League. Il se pourrait cependant qu’elle fasse un retour par la grande porte prochainement.

Il y a des licences qui ont une telle aura qu’on peine à comprendre pourquoi elles ont disparu du paysage vidéoludique. La saga Batman Arkham entre clairement dans cette catégorie, elle qui s’est taillée une jolie réputation avec sa trilogie principale. Les rumeurs allaient de bon train autour du successeur de Chevalier Noir et de la direction prise par Rocksteady, mais le studio a finalement préféré prendre le virage du jeu service avec Suicide Squad Kill the Justice League, sans grand succès. Il y aura bien un nouveau jeu, mais il est loin d’être ce que les fans espéraient. Batman Arkham Shadow sera en effet destiné à la VR et développé par un autre studio. Il semblerait cependant que Rocksteady soit enfin prêt à retourner à ses premiers amours.

Bientôt le retour en force de Batman Arkham ?

Batman Arkham Shadow plongera donc les apprentis détectives dans une Gotham City plus réaliste que jamais. Un titre en réalité virtuelle qui se veut le plus immersif de la licence à ce jour, mais peu de fans pourront en profiter. En plus d’être destiné aux joueurs VR, il est surtout exclusivement réservé aux possesseurs d’un Meta Quest 3. Ce que la communauté espère elle, c’est le retour de la franchise en grande pompe, avec un jeu solo comme la trilogie qui a donné ses lettres de noblesse à Rocksteady. Il y avait bien un nouvel épisode mettant en scène Damian Wayne par WB Montreal, mais il a été annulé. Pour autant, après la débâcle de Suicide Squad Kill, le studio serait retourné aux fourneaux.

C’est en tout cas ce qu’affirme l’insider Nick Baker, qui affirme que Rocksteady travaille de nouveau sur la licence Batman Arkham. Tout porte à croire que les développeurs sont repartis sur une production solo après s’être cassé les dents sur les étendues du jeu-service. En revanche, là encore, tout le monde ne pourrait pas en profiter. Selon ses dires, Sony serait en effet prêt à mettre la main au porte-monnaie pour en faire une exclusivité PS5 ou PS6.

Image du jeu Batman Arkham annulé ©WB Montreal

De son côté Warner Bros Games a des envies de productions multijoueurs. L’éditeur a expliqué être prêt à louer ses licences pour parvenir à ses fins. Après l’immense succès d’Hogwarts Legacy, le géant américain pourrait avoir trouvé le compromis parfait en donnant aux fans de Batman Arkham ce qu’ils veulent et en sous-traitant d’autres développeurs pour le reste. Tout ceci est évidemment à prendre au conditionnel, sachant que la réputation de l’insider n’a pas toujours été au beau fixe, malgré des leaks plus avérés dernièrement.

Source : Shpeshal_Nick