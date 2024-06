Après l'échec commercial et critique de Suicide Squad: Kill the Justice League, on craint forcément le pire pour Rocksteady Studios (Batman Arkham). Pourtant, il se pourrait bien que le studio prépare de belles surprises à l'avenir. Du moins, suffisantes pour redonner du baume au cœur aux fans ? C'est ce que nous allons voir. Mais une nouvelle information assez sérieuse est en train de circuler.

Batman Arkham de retour ?

En fait, Rocksteady Studios envisagerait un retour aux jeux solo, selon un rapport récent.Cette information, rapportée par Jason Schreier de Bloomberg, laisse entendre que le studio préparerait un projet de jeu solo à soumettre à sa maison mère, WB Games. Chaque année, la liste des studios renommés pour leurs jeux solo, qui tentent l'aventure des jeux en ligne pour finir par échouer, s'allonge. Rocksteady Studios, connu pour sa série Batman: Arkham, fait désormais partie de cette liste après le lancement décevant de Suicide Squad: Kill the Justice League.

Mais il semble que Rocksteady ne souhaite pas persister dans cette voie du multijoueur. Selon Schreier, le studio envisage de proposer un nouveau jeu solo à WB Games, marquant ainsi un potentiel retour à leurs racines. Ce retour pourrait s'avérer crucial pour le studio, tant pour reconquérir les fans déçus que pour redorer leur image.

Toutefois, convaincre WB Games de soutenir ce projet n'est pas gagné d'avance. La société, bien qu'ébranlée par la perte de 200 millions de dollars causée par Suicide Squad, pourrait rester attachée à sa stratégie de jeux en ligne. Une réévaluation de ces plans semble néanmoins nécessaire, compte tenu des récentes déconvenues.

Savoir connaitre ses forces

Parallèlement à ces démarches, Rocksteady apporterait son soutien à Avalanche Software, autre studio détenu par WB, dans le développement d'une version director's cut de Hogwarts Legacy, le RPG solo acclamé de 2022. Ce projet pourrait également être une opportunité pour Rocksteady de réaffirmer son expertise dans les jeux solo, en participant à un projet prometteur et attendu.

L'histoire de Rocksteady s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie du jeu vidéo, où de nombreux studios cherchent à capter le succès des jeux en ligne et des services live. Cependant, ces tentatives ne se révèlent pas toujours fructueuses. L'échec de Suicide Squad souligne l'importance de rester fidèle à ses compétences et à son public. Les studios doivent peut-être repenser leur approche, en équilibrant innovation et respect de ce qui a fait leur succès initial.