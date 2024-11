Presque une décennie s’est écoulée depuis le final grandiose de Batman Arkham Knight. La trilogie a marqué les esprits et les fans du Chevalier Noir sont avides de replonger dans son univers sombre, à l’heure où les technologies et les open worlds ont évolué. Pourtant Warner Bros a botté en touche avec des productions VR et un jeu-service se déroulant dans le même univers, mais qui a fait chou blanc. Au regard des dernières déclarations de l’éditeur américain, les rumeurs autour d’un retour en bonne et due forme de la licence Batman Arkham vont de bon train et celle qui a fait le plus jaser est encore mise à mal.

Va-t-on échapper au remake de Batman Arkham Asylum ?

C’était la rumeur qui a affolé les forums et réseaux américains ce weekend. Alors que Warner Bros. veut miser à fond de balle sur ses quatre licences phares, il se murmurait que l’éditeur voulait redémarrer son Arkham-verse du début. Le géant du divertissement aurait alors approuvé le développement d’un Batman Arkham Asylum Remake en interne, alors même que les jeux tiennent fortement bien la route encore en 2024, surtout avec les versions remasterisées. Si un coup d’œil à la source dont émanaient ces rumeurs suffisait à faire planer une douce odeur de fake news, un ancien employé de Rocksteady est venu faire taire tout doute restant.

Del Walker, qui a travaillé pour le studio et gardé contact avec ses anciens camarades, est venu mettre son grain de sel. Il affirme que Rocksteady ne fera pas de remake de Batman Arkham Asylum. Cela n’exclut évidemment pas la possibilité qu’un autre développeur s’en charge, mais Warner, en recherche de profits, aurait tout à gagner à créer l’événement avec un nouveau jeu qu’une relecture d’un précédent épisode. Ce qui est certain, c’est que l’éditeur va mettre les bouchées doubles sur la licence Batman Arkham après l’échec cuisant de Suicide Squad Kill the Justice League. Une autre rumeur, cette fois d’une source plus réputée, soutient qu’un nouvel opus est actuellement en développement chez Rocksteady. Sony se serait dit prêt à mettre la main au chéquier afin d’en dégoter l’exclusivité sur PS5 ou PS6, même s’il est possible que les discussions n’aboutissent pas.

©Rocksteady

La licence au centre des attentions

Seule certitude à ce stade, après une longue période de disette, Warner Bros. Games va enfin se décider à surfer à nouveau sur l’aura des Batman Arkham. Plus rassurant encore, le géant américain semble finalement avoir changé son fusil d’épaule quant aux jeux service, avec un désir de se concentrer sur ce qui fait des profits. Le gouffre de 300 millions de dollars laissé cette année par Suicide Squad Kill the Justice League et Multiversus et le succès indécent de Hogwarts Legacy lui ont sans doute donné matière à réfléchir. Seul l’avenir nous dira de quoi sera fait le futur de Batman Arkham, qu’on risque de ne pas voir avant un bon moment. On rappelle d’ailleurs qu’après Gotham Knights, WB Games Montreal plancherait déjà sur un nouveau jeu dans l’univers de DC Comics, qui n’en serait lui aussi qu’à ses balbutiements.

Source : Del Walker via X